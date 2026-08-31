绿动能释放“黄金”效益 温州混凝土行业清洁改造实现降碳超百万吨

温州日报 2026-08-31 08:52:00

近日，记者从市发展改革委获悉，我市预拌混凝土行业清洁生产迭代升级三年行动已见成效。截至目前，全市90家（计划迁建的企业除外）预拌混凝土企业全部达到清洁生产迭代升级标准——这场历时三年的行业绿色转型，交出了实实在在的成绩单。

温州超泰商品混凝土有限公司的清洁生产场景。 受访者供图

温州网讯 走进位于瑞安望海路的温州超泰商品混凝土有限公司，眼前景象颠覆了人们对搅拌站的固有印象——没有漫天粉尘，没有泥水横流，取而代之的是绿植环绕的厂区、全封闭的生产线和井然有序的作业环境。这座被称作“花园式”搅拌站的企业，正是温州预拌混凝土行业三年绿色蝶变的一个缩影。

近日，记者从市发展改革委获悉，我市预拌混凝土行业清洁生产迭代升级三年行动已见成效。截至目前，全市90家（计划迁建的企业除外）预拌混凝土企业全部达到清洁生产迭代升级标准——这场历时三年的行业绿色转型，交出了实实在在的成绩单。

三年行动带来“含绿量” 与“含金量”

预拌混凝土是城市建设不可或缺的基础性材料，同时也是节能降碳、污染物防治、固废资源化利用的重点管控领域。2023年，温州全面启动行业清洁生产迭代升级三年行动，目标直指废水偷排、废渣乱倒、能耗偏高等突出问题。

据测算，三年行动所积蓄的绿色动能，将在“十五五”期间为温州减少二氧化碳排放101万吨，相当于节约碳处置成本超2.5亿元。“这些数字不是冷冰冰的统计，每一吨都对应着实实在在的环境改善和企业收益。”市发展改革委相关负责人介绍道。

三年行动中，温州超泰商品混凝土有限公司、温州垚发新型建材合伙企业、温州望禾建材有限公司3家企业脱颖而出，获评省级清洁生产迭代升级创新中心，分布在瑞安、龙湾、平阳三地，成为引领全市行业绿色转型的标杆。以垚发公司为例，企业通过了55项清洁生产基础标准和30项迭代升级标准的严格验收，改造后粉尘、废水、雨水回用率均达100%，固废全部实现资源化利用——达标之严、成效之实，由此可见一斑。

技术迭代让企业“降本增效”

技术升级是这场变革的内核。“我们整套清洁化改造投入上百万元。”温州超泰商品混凝土有限公司瑞安分公司负责人王仁义告诉记者，公司在技改中先后实施全封闭料仓、智能除尘降尘系统、生产废水循环零排放系统、废弃混凝土砂石回收利用系统，并全面升级ERP管理系统，实现生产全过程标准化、绿色化、精细化管理。“通过废水循环节约用水并减少废渣外运处置成本，新增计量器具对生产用能进行定量考核，ERP系统精准把控原材料损耗，每年能节约一笔可观的运营开支。尽管投资回收期较长，但既规避了环保风险，也在招投标、企业信用评价上获得竞争优势，属于着眼长远的绿色投资。”

在超泰公司，混凝土运输车辆出厂前需经过全自动高压冲洗，洗车废水全部收集循环利用，杜绝车辆带泥上路。企业堆场分为8个独立全封闭式原材料料仓，所有砂石骨料全部室内密闭存放，从源头管控扬尘。

温州垚发新型建材合伙企业相关负责人则表示，绿色经济带来的实惠，有些方面需要长期使用才能看到明显效果，前期投入往往较大，这让部分企业在投入时有所顾虑。“我们在生产实践中深刻体会到绿色能源的好处以及今后的发展趋势，所以在前期的设计规划就充分考虑到了，加大投入资金，做好提前布局。”

“以前废渣当垃圾运走，要付处置费；现在废渣通过分离设备回收再利用，砂石重新投入生产，处置费省了，原材料采购也省了。”一位企业负责人算了这样一笔账。“绿色改造不是花钱，是省钱”——这句话成了不少企业主的共识。

“送服务上门”助企业迈过最后一道坎

三年行动推进并非一帆风顺。这90家混凝土企业全是私营性质、中小规模为主，且这三年恰逢建筑业市场承压，企业利润被严重压缩。一边是清洁生产必须投入，一边是口袋里的钱紧巴巴，不少企业主犯了难。

怎么办？市发展改革委给出的答案是：变“要你改”为“帮你改”。

2025年，面对部分企业因资金、技术问题产生的畏难情绪，市发展改革委创新推出“技术服务送企业”活动——免费组织省级专家库资深专家深入一线，变“裁判员”为“辅导员”。

专家组对全市22家未通过验收的企业逐一进行“地毯式”排查，坚持“一企一策”，现场出具包含具体整改措施、成本和效果的《专家建议表》，短短三个月累计提出针对性整改意见156条，并建立“诊断—建议—整改—复核”的闭环管理机制，安排专人跟踪整改进度，累计开展线下实地勘察及线上咨询服务52次。

“专家帮我们算了一笔账，哪些投入是必需的，哪些可以缓一缓，哪些能用最少的钱解决最大的问题。”一位企业负责人坦言，这种“把脉问诊”式的服务，让他们心里有了底，知道钱该往哪儿花。专家意见整体采纳率超过90%，13家企业主动筹措资金超800万元投入升级改造，不仅顺利通过验收，更从根本上提升了管理水平和绿色竞争力。

站在新起点上，温州市县两级发展改革部门将全面落实省级部署，持续巩固提升清洁生产成效，推广一批当下好用、长远愿用、可复制的新技术新产品，培育一批具有行业引领力的绿色预拌混凝土搅拌站，塑造企业规范建设全覆盖、绿色低碳纵深推进的行业新格局。从“灰”到“绿”，从“高耗”到“高效”，温州预拌混凝土行业正以全新姿态，为美丽温州建设贡献力量。

来 源：温州日报

原标题： 绿动能释放“黄金”效益 温州混凝土行业清洁改造实现降碳超百万吨

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com