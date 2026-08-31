苍南发布 2026-08-31 08:43:00

近日，苍南首个规模化奶水牛养殖场——百菲马站奶水牛养殖基地进入项目收尾阶段。首批450头奶水牛已经准备就绪，年底将正式“入住”苍南。

温州网讯 近日，苍南首个规模化奶水牛养殖场——百菲马站奶水牛养殖基地进入项目收尾阶段。首批450头奶水牛已经准备就绪，年底将正式“入住”苍南。

近日，在苍南百菲马站奶水牛养殖基地，工人们忙着调试设备、清扫场地，为年底首批450头奶水牛“入住”做最后准备。这是苍南第一个规模化奶水牛养殖场，投用后，周边村庄的玉米梗、小麦秸秆将就地回收变成饲料，一个“秸秆回收—生态养殖—乳品加工”的小循环，即将在这片土地上运转起来。

长期以来，苍南乳制品精深加工底盘坚实、龙头集聚效应明显——2025年全县乳制品年加工产能达17万吨，二产产值高达28.36亿元。圣吗哪乳业凭借“非氢化基底乳”技术精准踩中健康消费的时代脉搏，2025年产值跃升至15亿元；百菲乳业深耕水牛奶赛道二十余年，打通养殖、研发、生产、销售全链条，子公司浙江百菲乳业去年产值达8.36亿元，全力冲刺主板上市；熊猫乳业作为苍南第一家本土上市企业、农业产业化国家重点龙头企业，年产值在5亿元左右。

短板也摆在那里——奶源不在自己手上。全县没有自己的奶牛繁育体系，种牛全靠外面引进，饲草也多半从外地拉回来。种源、奶源、饲草“三依赖”，哪一个环节出了问题，都可能影响到整条产业链的稳定运行。为此，今年苍南县借力浙系畜禽产业集聚区政策，专项扶持标准化养殖场建设。百菲项目只是一个开始，更大的棋局在橄榄谷（圣吗哪）种养综合体——那里规划了4000头奶牛和6000头奶羊的养殖基地，预计2027年建成投产。两个项目满产后，全县奶畜存栏将从“零”直接跃升到万头规模。

朝着2028年百亿产值的目标，苍南把产业链拆成了五个环节——原料、加工、配套、商贸、文旅，将逐一补缺。研发上联合江南大学、中国农业大学搭建平台；配套上借印刷产业的优势做环保包装；冷链和商贸渠道也在同步完善。从牧场到餐桌，从生产到消费，一个更均衡的乳业版图正在成型。

来 源：苍南发布

原标题： 实现乳业产业链补缺 450头奶水牛年底“入住”苍南

本文转自：温州新闻网 66wz.com