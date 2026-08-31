温州音乐组合“FM48”晋级《星光大道》年度总决赛
温州都市报 2026-08-31 09:10:00
日前，温州市流行音乐协会实力派音乐组合“FM48”（冯一洵、马云凯），在央视《星光大道》周赛中凭借稳健的舞台表现与扎实唱功，获得评委全票通过，斩获周冠军。在随后的季赛比拼中，二人再度以全票优势突围，拿下年度总决赛入场券。
冯一洵、马云凯（右）
温州网讯 日前，温州市流行音乐协会实力派音乐组合“FM48”（冯一洵、马云凯），在央视《星光大道》周赛中凭借稳健的舞台表现与扎实唱功，获得评委全票通过，斩获周冠军。在随后的季赛比拼中，二人再度以全票优势突围，拿下年度总决赛入场券。
“FM48”组合名称取自两位成员姓氏首字母“F”和“M”，同时呼应两人同为48周岁的年龄。冯一洵与马云凯均系温州音乐人，多年坚持流行音乐创作与表演。舞台上，两人风格互补——冯一洵台风舒展、张力较强，马云凯则沉稳扎实、把控节奏，形成“一刚一柔”的配合，令演唱富有层次感与感染力。
今年5月19日，冯一洵与马云凯通过《星光大道》栏目线上面试，获得参赛资格。此后数月，两人潜心打磨作品、反复排练，于6月赴京正式参赛。从周赛夺冠到季赛晋级，一路走来，两人将生活阅历融入歌声，展现出温州音乐人坚守热爱、沉稳追梦的状态。
此次赴京参赛，两位选手的家属自发组成亲友助威团，全程陪伴支持，成为他们赛场之外坚强的后盾。目前，冯一洵、马云凯已投入年度总决赛的紧张备战中。
来 源：温州都市报
原标题： 温州音乐组合“FM48”晋级《星光大道》年度总决赛
记者 叶锋
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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