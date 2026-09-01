温州高校迎史上最多国际生 最远来自1.88万公里外

温州晚报 2026-09-01 09:30:00

9月开学季，温州高校又迎来了一批新鲜面孔。这届新生有的跨越万里奔赴求学，有的拥有小众独特的稀有姓氏，有的身怀绝技……让我们来看看吧！

温州网讯 9月开学季，温州高校又迎来了一批新鲜面孔。这届新生有的跨越万里奔赴求学，有的拥有小众独特的稀有姓氏，有的身怀绝技……让我们来看看吧！

史上最多国际生

有人来自1.88万公里外

今年，温州肯恩大学迎来1561名本科新生，他们从不同城市、不同国家出发，来到温肯。国内新生来自全国24个省（自治区、直辖市）以及港澳台地区，浙江省内录取人数前三分别是杭州159人、宁波96人、温州77人。

把地图再放大一点——今年，学校迎来史上最多的国际生。75名国际新生从全球30个国家来到温肯。美国、新西兰、蒙古、哈萨克斯坦、俄罗斯、印度尼西亚、法国、摩洛哥……足迹横跨亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲。其中，来自智利的新同学跨越了最远的距离——与温州相距约1.88万公里。这一届温肯新生的“相遇半径”，又扩大了。

温州医科大学茶山校区迎来2604名新生，滨海校区迎来1581名。这些新同学共来自31个省（自治区、直辖市）以及港澳台地区，其中20名来自港澳台。新生中，家乡最远的同学来自新疆和田地区。

温州理工学院今年首次启用乐清校区，共录取2723名新生。其中，滨海校区1523人、乐清校区1200人，双校区模式正式开启。他们来自18个不同省份，最远的来自西藏自治区日喀则市桑珠孜区，距学校约4216公里；而距离学校最近的，来自滨海十九路，仅2.5公里——如果步行前往学校，他消耗的热量，大概可以奖励自己吃一包薯条了。

有些姓名

输入法都要翻好几页

翻开高校的花名册，姓氏榜单趣味十足，经典大姓持续霸榜，一众小众稀有姓氏惊艳亮相，不少姓氏少见到输入法都需反复查找。

经典大姓延续高人气。温州医科大学的姓氏排行榜中，“陈、张、王”三大姓氏分别以298人、256人、229人稳居前列。温州肯恩大学内地本科新生中，王、张、李、陈四大姓氏稳居前列，分别以127人、105人、82人、78人领跑全校。

眭、盖、乐、卜、琚、茆、姬、寻、隆、钮、泮、汝、冷、芶、矣……这些考验输入法的特殊姓氏更是不少。温州医科大学有96名同学拥有本届唯一姓氏。温州肯恩大学82个姓氏为“独苗专属”，全校仅此一人。

新生的名字里也藏着不少生僻字：璁、溆、瑀、玏、逯、焱、珅、祎。碰到新朋友，你能一口读对他们的名字吗？

此外，温州医科大学的新生涵盖了27个民族，除汉族外，还有藏族、回族、苗族、蒙古族、土家族、满族、水族、达斡尔族、哈尼族、纳西族……温州理工学院一名仡佬族的“独苗苗”，还有侗族、布依族、白族等等少数民族的新同学。

“2008年”成主力

“10后”大学生已登场

数据显示，2008年出生的学子成为本届大学新生主力军，正值青春韶华的他们，带着蓬勃朝气踏入大学校园。更让人惊喜的是，温州肯恩大学甚至已经出现了出生于2010年的“10后大学生”！而温州医科大学则拥有1名出生于1997年的最“成熟”新生。

别看大家刚刚报到，隐藏技能已经藏不住了。温州肯恩大学的新生中，有人会马术、花样滑冰、击剑；有人把技能点加在航模、FPV无人机、编曲上；还有人解锁了古琴、茶艺、国际象棋。运动派、艺术派、技术派、传统文化派统统都有。所以开学以后，不要小看坐在你旁边的同学——TA可能真的“有点东西”。

来 源：温州晚报

原标题： 有人姓琚，有人姓茆，有人来自1.88万公里外……大学“萌新”的故事，有意思！

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com