温州日报 2026-09-01 08:41:36

风浪会来，台风会过，十五年潮起潮落间，求学少年换了一茬又一茬，但海上的“校车”始终都在。

新学期伊始，“海上校车”再次出发，送孩子平安踏上求学路。

温州网讯 昨天，秋季开学的第一天，熟悉的校船马达声又一次在鹿西码头的晨光中响起。

25名充满朝气的初中生，正背着书包、拖着行李箱，在码头上列队等船。他们要跨海去洞头区大门镇的新城实验中学报到。

“我们海岛孩子的新学期，就是从这一趟船开始的。”来自温州乐清湾海事处“校船护卫队”的执法人员告诉记者，第三代校船“海上花园号”早已待命，无人机升空巡查，执法人员登上校船，逐一清点人数、检查救生设备。

而这样的守护，已经持续了十五年。

2011年，鹿西岛上的初中被撤并，每周末有200多名学生要渡海到洞头本岛的洞头第二中学上学，渡船便成了唯一的“路”。

“以前，岛上孩子基本不出岛，但那天下午我发现，每趟船上都坐着背着大包小包的学生和家长，一问才知道岛上的学校被撤并了。”海事执法人员朱瑞栋得知缘由后，心里一紧。这五十多分钟的航程，看似平静，实则暗藏风险：鹿西岛渔业兴旺，渔船、养殖船在周边海域往来交织；一到节假日，游客涌上码头，航道便拥挤起来。孩子们每逢周五放学、周日返校，渡运的安全牵动着家长们的心。

于是，朱瑞栋主动牵头，拉上海事处团支部青年们，组建起专门的“校船护卫队”。

护卫队成立后的“第一把火”，就是率先提出“专属校船”的构想。朱瑞栋带队走访乡政府和学校，摸清海岛学生在读情况，最终确定由洞头县（现洞头区）航顺运输有限公司客船“浙洞航1”和“浙洞航5”承担学生的接送任务。

十五年间，“校船”也已完成两轮更新迭代，现在的“海上花园号”更加舒适、安全、智能。

有了船，更要有章法。校船护卫队还参与了原洞头县《学生交通安全保障办法》等三个文件的出台工作，明确了各方在“校船”接送程序、船舶安检、应急救援等方面的职责，同时建立“校船”档案，每次开航前全面检查船舶状态、船员资质、安全隐患，发现问题逐一记录在册，并立即督促闭环整改，全方位保障“校船”营运安全。

如今，一套成熟完备的“校船”护航机制已逐步成型。“校船护卫队”会在开学季、寒暑假、节假日、台风过境后等重点时段重点盯防；“校船”开航前，海巡艇提前巡查航道，清障排险，确认通航环境安全后才放行“校船”；“校船”开航时，海巡艇全程伴航，无人机升空巡查，执法人员跟船保障。多部门协同也越来越顺畅——海事、学校、客运站各司其职，陆上接驳车与“校船”之间无缝衔接，学生下船即上车，下车即登船。

风浪会来，台风会过，十五年潮起潮落间，求学少年换了一茬又一茬，但海上的“校车”始终都在。

来 源：温州日报

原标题： 海上“校车”的十五年

记者 潘培期 通讯员 黄冰聪

本文转自：温州新闻网 66wz.com