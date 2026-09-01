温州日报 2026-09-01 08:27:12

由永嘉昆剧团倾力打造的新编昆剧《罗衫记》正式首演。现场座无虚席，精湛表演、独特永昆韵味，赢得观众与专家广泛好评，从“老戏台”到“新舞台”，永昆惊艳跨越。

现场剧照。 陈胜豪 摄

温州网讯 8月30日晚，由永嘉昆剧团倾力打造的新编昆剧《罗衫记》正式首演。现场座无虚席，精湛表演、独特永昆韵味，赢得观众与专家广泛好评，从“老戏台”到“新舞台”，永昆惊艳跨越。

大幕拉开，光影交错间，多重闪回灯光巧妙切割着舞台空间，将人物内心的挣扎与回忆外化于形。《罗衫记》改编自《警世通言·苏知县罗衫再合》，讲述明永乐年间，江南巡按徐继祖甫到任便审理了一桩尘封十八年的惊天血案，在查案过程中一步步陷入情法两难、恩仇交织的伦理困境。上世纪60年代，《罗衫记》曾红极一时，后停演剧本散失。国家级非物质文化遗产代表性项目永昆传承人林媚媚，凭着记忆一字一句整理出剧本手稿，永嘉昆剧团重新编排演出。

舞台上，徐继祖扮演者、永嘉昆剧团演员杜晓伟，将角色的痛苦抉择演绎得淋漓尽致，细腻的身段与极具张力的唱念，把复杂的人性幽微展现得入木三分。“这个角色对我来说挑战很大，有很多内心戏。”杜晓伟坦言。该剧在保留传统唱腔的基础上进行现代改编，悬疑与情感交织推进，充分体现昆曲写意美学。

两个多小时的演出高潮迭起，永昆特有的粗犷与细腻交织，韵味十足。演出落幕，全场爆发出经久不息的掌声。“太震撼了！完全颠覆了我对传统老戏的认知，电影般的叙事节奏让人一秒入戏，对人性的拷问更是直击灵魂。”青年观众侯雨岍在散场后激动地评价。去年曾观看过该剧试演的戏迷叶陈友，得知首演消息后特意赶来“二刷”。他对剧目的“破圈”潜力赞赏有加。

“我们在剧本叙述、叙事结构以及舞台综合呈现上，都进行了适当的调整。比如在舞美设计上进行了风格化处理，灯光上进行了意象化处理，舞台调度上也融入了新颖的表达。”《罗衫记》总导演倪东海介绍，在排练时始终坚持“青春戏曲，美丽昆曲”理念，让600年昆曲在当下审美语境中，拥有新的语汇和表达，得到观众的欣赏与认可。

《罗衫记》诞生并非一蹴而就，2025年10月，该剧试演两场，收获热烈反响。同年，新编《罗衫记》成功入选国家艺术基金2026年度大型舞台剧和作品创作资助项目。这是永嘉昆剧团自2018年《孟姜女送寒衣》后，时隔八年再次获得国家级艺术基金支持；也是继2000年《张协状元》获文华奖后，时隔25年再次以“草昆”为根进行的经典改编。

首演落幕当晚，新编昆剧《罗衫记》剧目研讨会举行。该剧艺术指导林媚媚、编剧林巧思、总导演倪东海等主创代表分享了创作思路与心路历程。与会专家围绕剧目文本立意、导演手法、演员表演及舞台呈现等方面进行点评，对剧目在传承永昆特色与探索现代审美融合上的大胆尝试给予高度评价，并为进一步精修打磨提出了宝贵的建设性意见。永嘉昆剧团团长徐律介绍，将吸收各方建议，持续对剧目进行精修打磨。预计在今年10月底正式开启《罗衫记》的全国巡演。

来 源：温州日报

原标题： 用现代审美演绎传统老戏 新编昆剧《罗衫记》首演

永嘉融媒记者 李彩云 记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com