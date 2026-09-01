暴雨引发多处内涝 瑞安消防救援转移多名被困群众

温州新闻网 2026-09-01 18:51:21

温州网讯（通讯员 潘苏铭）9月1日14时26分，瑞安市气象台发布暴雨红色预警信号。受短时强降雨影响，瑞安城区及多个乡镇出现大面积积水、城市内涝，多条道路通行受阻，群众受困险情接连发生。

14时46分，瑞安市消防救援局接到报警，瑞安高速出口往瑞祥方向300米处，一辆私家车涉水行驶途中抛锚，车内3人被困，其中一名七旬老人急需送医救治。消防救援力量第一时间赶赴现场，此时路面积水已没过膝盖，水流湍急、水位持续上涨。两名消防员联合一名交警协同开展救援，合力将老人抱扶至安全地带，车内另外两名人员在工作人员引导下安全撤离。随后，救援人员将老人送上120急救车辆送医。

15时45分，塘下镇罗凤沙渎村益民路因积水出现人员被困，街道全域受涝严重。消防救援人员火速抵达现场，蹚过齐膝深的积水，以背运的方式，将3名被困群众安全转移至地势较高的安全区域。

16时20分，锦湖街道愚溪工业区又传来险情，3名群众被困积水中，现场积水最深已达大腿位置，情况紧急。消防救援人员接续作战、火速驰援，快速排查现场安全隐患，将3名年约五十岁的被困群众全部转移至安全点位，成功处置该起内涝险情。

消防部门提醒广大市民，暴雨红色预警期间尽量减少外出，切勿冒险涉水驾车通过低洼积水路段，如遇险情被困，请第一时间拨打119求助。

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