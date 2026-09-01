温州发布 2026-09-01 09:45:00

“沙德尔”停止编号后，再度加强为台风。预计今天白天移入南海东北部海面，3日起将在南海东北部回旋并逐渐减弱。

“沙德尔”停止编号后，再度加强为台风。一起来关注最新动态↓

8月30日上午，今年第18号台风“沙德尔”减弱后的热带低压移入广西境内后，风力进一步减弱，中央气象台于当日17时对其停止编号。不过，今天（9月1日）凌晨，“沙德尔”再度加强为台风。

中央气象台9月1日6时发布台风蓝色预警：由今年第18号台风“沙德尔”减弱后的残余涡旋发展的热带低压，今天凌晨在南海西北部海域再度加强为台风（热带风暴级，该续编台风中央气象台将继续维持原台风名称“沙德尔”和编号2618不变），今天早晨5点钟其中心位于广东省汕尾市西南方向约480公里的南海西北部海面，中心附近最大风力有8级（18米/秒）。

预计，“沙德尔”将以每小时25公里左右的速度向东偏北方向移动，强度变化不大，今天白天移入南海东北部海面，3日起将在南海东北部回旋并逐渐减弱。

温州天气预报

据温州气象部门预报，受偏东气流影响，我市8月31日至9月3日多阵雨或雷雨天气，其中8月31日多云到阴有阵雨或雷雨，局部大到暴雨，9月1-2日阴有大到暴雨，局部大暴雨，3日雨渐止转阴到多云，过程面雨量100-150毫米，南部150-200毫米，个别300毫米，小时雨强40-80毫米。

山洪灾害预警

省水利厅、省气象局9月1日7时联合发布山洪灾害预警：根据省气象台未来降雨预报，预计9月1日8时至9月2日8时，平阳县、苍南县、泰顺县发生山洪灾害可能性大（橙色预警），龙湾区、文成县、瑞安市发生山洪灾害可能性较大（黄色预警），鹿城区、瓯海区、永嘉县、乐清市、黄岩区、温岭市、青田县、庆元县、景宁畲族自治县可能发生山洪灾害（蓝色预警）。

请各地水利部门密切关注天气形势及雨水情变化，充分发挥山洪灾害监测预警系统作用，加强分析研判，及时向有关乡镇、村发布预警信息并按有关规定做好叫应工作，督促指导基层地方政府落实责任，加强巡查排险，必要情况下提前组织危险区群众转移，确保人民群众生命安全。

来 源：温州发布

原标题： 台风“沙德尔”复活！温州多地山洪预警！注意防范！

本文转自：温州新闻网 66wz.com