温州日报 2026-09-01 08:40:12

目前温乐快速路全线在岗施工人员超500人，茗山隧道、项目一标段、项目二标段累计开设20余个施工作业面，各类大型机械设备全线布设、高效运转。

温州网讯 两班倒、连轴转，因台风失去的时间，需要“抢”回来。近日，天刚蒙蒙亮，乐清盖竹山隧道内已是灯火通明、射灯熠熠，现场一派繁忙奋进的景象。温乐快速路二标段项目技术总工宋学金擦拭着额头的汗水，手中笔记本里夹着的数十张施工图纸，早已被反复翻阅至边角破损。

为抢抓施工“窗口期”，工地的作息表排得满满当当——每天5时至18时为白班（午间高温时段休息），19时至次日4时30分是夜班。

作为温乐快速路二标段的控制性工程，盖竹山隧道左洞长3043米、右洞长3025米，属于特长超大断面隧道，且施工区域周边地质围岩破碎，施工风险高、管控难度大，每一道施工工序都容不得半点疏漏。

针对复杂的地质条件和施工工况，项目部拿出了“十八般武艺”：隧道开挖前，先用地质超前预报“探路”，破碎围岩段则缩短进尺、弱爆破，找顶排险后立刻架设钢拱架、喷射混凝土“锁住”山体。目前，盖竹山隧道出口端已进洞204米，进口端双洞分别掘进345米、210米，掘进施工稳步推进。

当前，该标段每天投入240名施工人员，两班轮换、昼夜不停开展施工作业，隧道出渣工作高效运转，每日出渣量达1400余立方米，十余辆运输车辆往返穿梭、不间断转运渣土，施工现场一派热火朝天的攻坚景象。同时，项目践行绿色施工理念，实现渣土资源化利用，隧道施工产生的废渣经破碎、筛选等工序加工后，部分作为工程自用砂石料，剩余渣土通过政府招投标流程外销至其他工程项目，实现变废为宝、节能降耗。

据乐清市交水集团工程管理部相关负责人介绍，目前温乐快速路全线在岗施工人员超500人，茗山隧道、项目一标段、项目二标段累计开设20余个施工作业面，各类大型机械设备全线布设、高效运转。除隧道施工外，项目高架桥桩基施工也同步有序开展，全线工程轮廓已初步显现。

据悉，温乐快速路规划为双向六车道、全程无红绿灯的快速通道，项目建成后，将大幅缩短温州中心城区与乐清中心城区的通行时间，完善区域交通路网结构，提升通勤效率，为乐清融入温州都市圈发展注入强劲交通动能。

来 源：温州日报

原标题： 加速“融温”进程 温乐快速路工程昼夜施工提质提速

记者 程源 乐清融媒记者 张孟涛

本文转自：温州新闻网 66wz.com