同一社区一年时间两起火灾 原因都是易燃品随意堆积

温州日报 2026-09-01 09:14:26

近日，鹿城区大南街道马鞍池社区一小区5栋一楼杂物间突发火灾。虽经属地消防救援人员紧急扑救，明火很快被扑灭，但值得注意的是，这已经是该社区在一年里发生的第二次火灾，且起火原因完全相同。

温州网讯 近日，鹿城区大南街道马鞍池社区一小区5栋一楼杂物间突发火灾。虽经属地消防救援人员紧急扑救，明火很快被扑灭，但值得注意的是，这已经是该社区在一年里发生的第二次火灾，且起火原因完全相同。

当天，鹿城区消防救援局分指挥中心接到报警后，立即调派消防救援力量赶赴现场处置。消防救援人员到场后发现，居民楼一楼杂物间起火。由于杂物长期堆积，现场易燃物较多，火势蔓延迅速，消防救援人员第一时间疏散周边群众，设置警戒区，并迅速架设水枪开展灭火作业。

经过10分钟的处置，现场明火被扑灭。火灾扑灭后，消防救援人员并未离开，而是就地组织一场警示教育，针对杂物堆积这一突出隐患，对相关住户和物业工作人员进行了提醒，要求尽快处理堆积杂物，落实“三清三关”。

值得注意的是，就在同一社区，2025年7月也曾发生一起火灾。

当天，起火的是社区内的一处仓库，起火原因是仓库内部堆积大量纸箱。

短短一年，同一社区发生两起火灾，虽均未造成人员伤亡，但仓库、杂物间的消防安全隐患不容忽视。

消防救援部门提醒>>>

消防安全容不得半点侥幸，希望大家能引以为戒，及时清理家中、楼道杂物，养成良好的生活习惯，规范用火用电，从源头杜绝火灾事故的发生。

那么，生活中如何防患于未“燃”？消防救援部门介绍，居家消防安全日常要做好“三清三关”：

1.清厨房

厨房是家庭用火最多的地方，清理厨房的重点是让油、纸、布等可燃物远离炉灶等火源。同时要定期对抽油烟机、燃气灶具进行油渍清理。

2.清阳台

要及时清理阳台上的杂物，特别是纸箱、纸皮、塑料等易燃物。长时间外出，要关闭门窗，以免火星飞入家中引起火灾。

3.清楼道

切勿在走道、楼梯拐角、地下室等处堆放杂物；电动车不得在楼梯间、疏散通道、安全出口处充电，充电时间不宜过长，且周围不得有可燃物。应保持消防通道、安全出口、疏散通道畅通，不在电缆井和电梯井内堆放杂物。

4.关燃气

用气后及时将气源关闭，不擅自改变燃气管路，定期检查燃气软管是否存在老化、脱落、漏气等现象，消除家庭火灾隐患。

5.关电源

各种各样的家用电器给居民带来便利的同时，也存在着一定的隐患，居民一定要注意使用时间和使用方法，不用时拔掉电源。

6.关火源

不躺在床上或沙发上吸烟，将打火机等放在儿童触碰不到的地方，酒精炉等明火源用完即熄灭。

来 源：温州日报

原标题： 一年时间，同一社区两起火灾 原因都是易燃品随意堆积

记者 杜一川 通讯员 朱芯蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com