千里驰援，苍南“壹加壹”赴西藏吉隆开展救灾

温州日报 2026-09-01 08:41:00

高原反应、夜间行车风险以及沿途突降暴雨，都没能阻挡苍南县壹加壹应急救援中心4名队员千里驰援西藏吉隆泥石流灾害现场的脚步。

昨天傍晚，壹加壹队员和其他救援人员一起前往塌方点了解情况。受访者供图

温州网讯 “我们从日喀则出发，开了20多个小时的车才抵达吉隆镇。”张炳钩在电话中告诉记者。高原反应、夜间行车风险以及沿途突降暴雨，都没能阻挡苍南县壹加壹应急救援中心4名队员千里驰援西藏吉隆泥石流灾害现场的脚步。

8月26日上午10时30分许，中尼边境尼泊尔一侧发生大规模泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。灾害导致吉隆口岸方向道路中断，我方一侧通往吉隆口岸的道路、通信、电力均已中断。通过无人机观察，吉隆口岸有建筑被掩埋。西藏启动自治区自然灾害一级救助应急响应，国家防减救灾委、应急管理部启动国家二级救灾应急响应。

灾情就是命令。有着丰富救灾经验的壹加壹迅速召开紧急协商会，理事长张炳钩亲自点将，带领蔡景球、闫冬冬、徐怿三名骨干队员，于27日出发星夜兼程奔赴一线。四人全是身经百战的老将，曾并肩参加多次台风、地震等重特大灾害抢险救援。29日凌晨抵达吉隆后，他们顾不上休整，一早便一头扎进受灾群众安置点，逐顶帐篷、挨家逐户复核群众生活保障实际情况。

8月30日，记者联系上在吉隆县吉隆镇救援现场的张炳钩。他语气低沉地说起一路艰辛：“28日到达日喀则后，我们开车途经拉孜、定日、聂拉木，再抵吉隆，全程均出现不同程度高反，大家手持氧气瓶，喝下可乐缓解不适。20多个小时路程中，行车约13个小时后开始下小雨，至最后两小时突降暴雨、视线模糊，只得减速。”张炳钩表示，8月29日凌晨3时许到吉隆时仍有小雨，深夜气温不足10℃，体感偏冷；大概早上8时后，气温缓缓回升至20℃出头。

据介绍，目前吉隆镇上集结西藏蓝天救援队、浙江省公羊会公益救援促进会、四川省邛崃市雄鹰应急救援中心、西藏玖玖玖紧急救援中心、四川省成都授渔公益发展中心等多支力量。壹加壹四人暂未进入吉隆口岸核心区，借住镇上一家民宿，吃饭也是在民宿一并解决。张炳钩说：“我们到达后当地天气总体尚可，但日夜温差较大，队员偶有高反；令人欣慰的是安置点群众情绪总体平稳，接下来会结合走访情况将对遇难者家属进行心理干预。”

实地走访中，苍南县壹加壹应急救援中心会同浙江省公羊救援队、西藏蓝天救援队等多支社会应急救援力量开展现场工作研讨，复盘前期安置走访摸排成果，梳理现场现存实际问题，共同研究明确下一阶段救灾工作方向与实施安排。8月31日傍晚18点40分许，张炳钩带领三名志愿者，随同一线救援人员赶赴吉隆镇灾害道路抢修现场。“现场救援队员就地搭建简易帐篷驻扎，高原环境下作业生活条件艰苦。”张炳钩说，他们在现场切身了解到一线队员面临的实际困难，结合现场真实需求，计划采购充电宝、蚊香、花露水、驱蚊液、金嗓子喉片、眼药水等生活保障物资，为坚守抢险一线的救援人员提供补给，保障救援工作顺利开展

苍南县壹加壹应急救援中心作为全国首家注册的社会救援组织，20年来坚守公益救援之路。2006年超强台风“桑美”过后，张炳钩与20多名青年组成临时救灾志愿者服务队，2008年正式注册成立。二十年间，该救援中心参与国内外救援3000多次，公益活动5000多次，转移群众超10万人，救援被困人员4000多人，开展防灾减灾宣教1500多场，获第八届中华慈善奖、浙江省先进基层党组织等500多项荣誉。

此次赴吉隆的四人，各有拿得出手的救援履历。其中，张炳钩作为全国首家在民政部门注册的民间应急救援组织带头人，亲赴甘肃岷县泥石流、云南彝良地震、甘肃积石山地震、西藏定日地震等灾区，带队在高寒缺氧环境下开展帐篷搭建、物资精准发放、“整村包干”救助等工作。蔡景球是壹加壹资深志愿者，2008年加入，有十多年救援经验，持国际应急救援证，曾参与土耳其地震、甘肃积石山地震、西藏日喀则地震等国内外救援。闫冬冬、徐怿也多次在浙南台风季满水村落里连续作业几十小时。用张炳钩的话说：“我们追着灾难跑，哪里有灾情哪里就有壹加壹的人。”

与此同时，兼任浙江省壹加壹公益基金会副理事长兼秘书长的张炳钩表示，灾情发生后，根据应急管理部救援协调和预案管理局的指导，基金会迅速启动应急救灾响应机制，“壹加壹驰援西藏吉隆”项目也已在支付宝公益、腾讯公益、阿里巴巴公益、新浪微公益等公募平台同步上线筹款，并进入各平台“驰援西藏吉隆”专题页，专项用于一线紧缺物资的就近采购与遇难者家属的心理支持。

8月30日上午，基金会一线工作组联合成都授渔公益发展中心、西藏蓝天救援队等伙伴，再次深入吉甫村村委会及另一处安置点，与村长和驻村干部面对面沟通，精准对接当地安置情况及需求信息。

来 源：温州日报

原标题： “哪里有灾情哪里就有‘壹加壹’”

千里驰援，苍南“壹加壹”赴西藏吉隆开展救灾

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com