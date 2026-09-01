平阳县融媒体中心 2026-09-01 10:01:16

平阳全县共有10个新改扩建项目竣工并投入使用，涉及9所学校，项目涵盖中学扩建、新校舍落成、运动场翻新、宿舍食堂改建等多个领域，一幅“新学期、新气象”的生动图景正徐徐展开。

今年秋季开学，平阳教育版图迎来新一轮提质扩容。全县共有10个新改扩建项目竣工并投入使用，涉及9所学校，项目涵盖中学扩建、新校舍落成、运动场翻新、宿舍食堂改建等多个领域，一幅“新学期、新气象”的生动图景正徐徐展开。

走进鳌江中学，一幢崭新的教学楼与两幢学生宿舍楼拔地而起，总建筑面积超1万平方米。这座以“古鳌书院”命名的建筑群，不仅新增16个班级规模和832个床位，更承载着这所老牌高中向省现代化一流学校迈进的发展愿景。

临近开学，古鳌书院举行高三入驻仪式。2027届高三学子身着校服、佩戴校牌团徽，手持班旗整齐列队，踏过红毯、穿越拱门，正式成为这座新书院的首批“主人”。新环境的启用，将有效缓解普通高中教育资源紧张的现状，进一步优化办学能力。

在鳌江镇镇安路小学，崭新的教学楼、标准化的操场已准备就绪，静待首批学生入校。作为滨江新区的标杆教育配套，该项目总投资超3亿元，规划设置48个标准化教学班，全面配置智慧教学系统、多功能实验室和标准化运动场地等硬件设施，是一所软硬件兼优的现代化智慧校园。该校区已于8月30日正式启动新生入学报名注册工作。

“妈妈，这个学校好漂亮！”新生陈沁橦在报名间隙，兴致勃勃地探索起校园新环境。不少家长纷纷拿出手机拍照打卡。一位家长感慨：“原本担心新学校刚建成配套设置会有疏漏，今天实地一看，发现校园环境比效果图还漂亮，教室宽敞明亮，操场很大，孩子在这里读书，我们十分放心。”

在滨江新区，平阳县新湖学校新建校区与扩建工程于今秋同步投用。该校原为公办九年一贯制学校，今年在保留原有校区的基础上，新建高中部并面向全县招收初中毕业生，共设6个班、招生300人。新校区占地面积60.69亩，总建筑面积21234平方米，办学规模为36个班级。该校依托平阳中学优质办学资源，加挂“浙江省平阳中学分校”牌子，配齐各类教学、文体、阅览设施，并建成全覆盖AI智慧校园系统。

除新建校舍投用外，一批老牌学校的硬件短板也在今秋得到补齐。萧江镇桃源小学300余万元新建食堂投用，用餐环境焕然一新，师生们告别了“挤着吃饭”的日子。萧江镇第二中学新建宿舍楼正式启用，新增建筑面积3843.92平方米，配备全新床铺、柜子等生活设施，乡镇寄宿生的生活条件实实在在“升了级”。优质的办学条件与多元的成长平台，也让新生们对新学期校园生活充满期待。

运动场地的升级同样为师生们带来了惊喜。万全镇宋桥中学运动场翻新工程于9月1日前竣工投用，崭新的塑胶跑道和人工草皮足球场取代了原先老旧破损的场地，为学生们提供了更加安全、舒适的运动空间。与此同时，山门粟裕红军小学运动场翻新工程也同步完成，红色主题文化与现代化体育设施交相辉映，这所山区学校以全新的面貌迎接新学期的到来。

据统计，今秋集中“焕新”投用的9所学校工程分别为：鳌江中学教学楼及宿舍楼扩建工程、鳌江镇镇安路小学新建工程、平阳县新湖学校新建工程和新湖学校扩建工程（宿舍楼）、海西镇中心学校新建工程、萧江镇桃源小学食堂新建工程、萧江镇第二中学宿舍楼新建工程、昆阳镇第四中学学生宿舍楼拆扩建配套工程，以及万全镇宋桥中学和山门粟裕红军小学的运动场翻新工程。

从鳌江到海西，从萧江到昆阳，新学期启幕之际，平阳校园正以整洁规范的校园环境、优质多元的教育资源，助力每一位学子在新学年拔节生长、逐梦前行。

来 源：平阳县融媒体中心

原标题： 平阳9所学校新改扩建，今秋迎新！

本文转自：温州新闻网 66wz.com