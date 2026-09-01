温州救援英雄陈延寿入选“中国好人榜”

温州日报 2026-09-01 08:40:12

昨天，中央精神文明建设办公室在甘肃发布2026年第二批“中国好人榜”，150名助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲身边好人光荣上榜。永嘉籍陈延寿上榜“助人为乐”名单。

温州网讯 昨天，中央精神文明建设办公室在甘肃发布2026年第二批“中国好人榜”，150名助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲身边好人光荣上榜。永嘉籍陈延寿上榜“助人为乐”名单。

陈延寿系永嘉县东城街道陡门村人，中共党员，生前担任瑞丽市蓝天救援队副队长。2019年加入蓝天救援队后，他始终以共产党员的标准要求自己，刻苦钻研救援技术，熟练掌握山地、水域、户外等多种救援技能，常年奔赴各地抢险救援。无论是地质灾害、户外失联搜救，还是应急抢险支援，他总是主动请缨、冲锋在前。他累计参加志愿服务时长超5000小时，救援足迹遍布多地，成功挽救多名被困人员生命。

2026年4月19日，陈延寿同10名队员组成搜救梯队，携带救援装备前往哈巴雪山参与联合搜救，寻找一名疑似失踪的比利时籍男子。4月20日凌晨，陈延寿在哈巴雪山大本营区域、海拔4300米处执行搜救任务时突发状况。现场同行队员第一时间给予吸氧，并根据其身体状况发展不间断实施心肺复苏、人工呼吸等全套专业急救措施。陈延寿不幸殉职，生命永远定格在39岁。他用生命践行了“拯救生命、服务社会”的救援初心，守护万家安宁。

来 源：温州日报

原标题： 救援英雄陈延寿入选“中国好人榜”

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 董秀燕

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