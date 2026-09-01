收藏！温州队、苍南队、瑞安队观赛日历来了！
温州发布 2026-09-01 09:30:00
日前，浙江省城市篮球联赛（浙BA）省级争霸赛阶段小组赛赛程正式公布。这份观赛日历速速收藏！
日前，浙江省城市篮球联赛（浙BA）省级争霸赛阶段小组赛赛程正式公布。温州队、苍南队、瑞安队的比赛都在什么时候？这份观赛日历速速收藏！
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原标题： 收藏！温州队、苍南队、瑞安队观赛日历来了！
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