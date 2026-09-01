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收藏！温州队、苍南队、瑞安队观赛日历来了！

温州发布 2026-09-01 09:30:00
日前，浙江省城市篮球联赛（浙BA）省级争霸赛阶段小组赛赛程正式公布。这份观赛日历速速收藏！

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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