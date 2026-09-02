温州日报 2026-09-02 09:04:00

受台风“巴威”“白海豚”“沙德尔”影响，永嘉县楠溪江沿线滩林林木受损，有枫杨、水杉、樟树倾斜、折断等情况。连日来，沙头镇联合林业部门，邀请林业专家到现场“把脉”指导。

温州网讯 受台风“巴威”“白海豚”“沙德尔”影响，永嘉县楠溪江沿线滩林林木受损，有枫杨、水杉、樟树倾斜、折断等情况。连日来，沙头镇联合林业部门，邀请林业专家到现场“把脉”指导。

岭下村处在楠溪江大小源交汇处，村前一大片滩林地势较低，几轮狂风暴雨后，40多棵树木不同程度受损。“滩林地面都是卵石，泥土少，想要重新种植树木，难度不小。”岭下村党总支书记王新新说，洪水中漂来的树枝、杂物撞在树干上，不少树根系裸露、身子歪掉。

沙头镇和林业技术人员在滩林逐棵查看救护：歪掉的扶正固定；树枝断得厉害的适度修剪，减少水分消耗；长势弱的增施磷肥补充养分，帮助恢复树势。针对滩林中的樟树，重点开展樟萤叶甲病虫害喷药防治，防范灾后次生虫害。

古树名木是此次救护重点。渔田村一株古枫树受损，林业专家到场处置，及时做好应急防护措施。岭下村还有一株400多年的苦槠古树，此前在台风“白海豚”中树枝断裂，断枝处理后，发现部分枝干存在被大风折断的风险。台风“沙德尔”来临前，技术人员对风险枝干做临时截除避险，后续还将实施系统性古树保护修缮，消除安全隐患。

沙头镇工作人员戴显浩介绍，接下来，该镇将坚持常态化巡查滩林、古树，做好后续养护工作。

来 源：温州日报

原标题： 多轮台风致楠溪江沿线林木受损 科学施救守护滩林生态

记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com