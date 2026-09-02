两个月连遭三场台风侵袭 房屋漏水“后遗症”如何破解？

温州晚报 2026-09-02 09:49:51

今年7月以来，温州接连遭遇三场台风侵袭，密集程度近年罕见。9月1日，记者调查发现，房屋漏水、窗户破损等问题在不少小区集中暴露出来，加之连日的强降水，这些风雨“后遗症”，成了不少家庭的头疼事。

志愿者帮助居民检修屋顶漏水

温州网讯 今年7月以来，温州接连遭遇三场台风侵袭，密集程度近年罕见。

风雨过后，麻烦却留了下来，9月1日，记者调查发现，房屋漏水、窗户破损等问题在不少小区集中暴露出来，加之连日的强降水，这些风雨“后遗症”，成了不少家庭的头疼事。

部分小区出现渗漏现象

各方积极排查修复

记者调查发现，台风过境后，有不少业主反映房屋出现窗体震裂、室内渗水等情况。如鹿城区桃花岛某楼盘一住户厨房窗户进水，龙湾区吾悦广场旁小区一住户卫生间洗手盆和厨房窗户也出现进水，瓯海区某楼盘一楼架空层大厅顶部出现渗漏。部分小区还出现外立面受损情况，相关修复工作正在推进中。

有市民说，以后购房，“抗台风系数”也是品质的范畴。一场接一场的台风，就像一场场的“压力测试”，检验着房屋质量和防汛防台工作是否真正“过关”。

相较之下，新交付小区情况稍好。瓯海区梧田街道十里河社区工作人员向记者介绍，他们辖区内主要是这两年新建的商品房和安置房，建筑标准和防水施工相对规范，这次台风中出现渗水漏水问题的情况并不多。

“即便有个别住户反映有渗漏，因为房屋大多还在质保期内，业主直接联系物业服务公司登记就行，开发商会安排施工人员上门排查，该修补的修补，该更换的更换，流程比较顺畅，问题也解决得快一些。”该工作人员表示。

老旧小区的处境更为棘手。鹿城区五马街道朔门社区党委书记傅特告诉记者，辖区里老房子占了相当大的比例，建筑年代久远，屋面防水层老化、窗框密封性能下降，这些“老毛病”平时不明显，一到台风天就全暴露出来了。

“每次台风来临前，我们都会提前几天组织人员排查隐患，提醒住户关好门窗、清理排水口，但有些问题不是一下子就能解决的。”他说，这次台风过境后，辖区里有五六户居民反映家中出现不同程度的漏水情况，有的是屋顶渗水，有的是窗户密封不严导致雨水倒灌。“上次‘白海豚’来的时候更严重，报上来的户数比这次还多。”他坦言，老旧小区的维修需要资金，但物业专项维修资金的使用程序复杂，住户意见也不统一，很多事情推进起来并不容易。

针对上述情况，相关小区物业服务公司和开发商已启动排查登记和维修工作。温州市住建部门此前已开展住宅小区防汛备汛专项检查，台风过后进一步督促物业服务公司全面排查隐患，协助业主做好维修申报工作。

维修订单激增

一般都要“大修”

房屋漏水问题集中暴露，维修需求也随之猛增。

在瓯海区从事防水漏水维修的老金，祖孙三代都干家装这一行。他告诉记者，仅台风过境后的4天里，他就接到60多起维修咨询，有的小区十几户同时出现漏水问题，根本忙不过来。

老金分析，台风天房屋漏水原因复杂：房屋建造时的质量缺陷、材料年份较长自然老化是根本因素，台风强降雨则是重要诱因，引发的往往是外墙开裂、保温层损坏等结构性问题，导致雨水从外部渗入。

漏水问题暴露了，怎么修却让不少业主犯了难。老金告诉记者，房屋漏水维修分两类。“大修”针对外墙开裂、保温层损坏等根本性问题，需高空作业，切除窗框外保温层，重新做内外防水，整套工序至少耗时一周，且每道工序必须等前一道干透才能保证质量。“小修”则局限于更换排水管等简单问题，但无法保证长期效果。

“台风导致的漏水，跟楼上楼下那种内部渗漏完全是两码事。”老金说，“一般是外立面出了问题，基本都要大修，费时间，花钱也多。”

那么这笔钱应由谁承担？记者了解到，根据规定，屋面防水工程、有防水要求的厨房、卫生间、地下室和外墙面的防渗漏保修期限不得低于8年。若房屋在开发商质保期内，由开发商使用质保金统一维修；超过质保期则由业委会或物业服务公司统计上报，向住建局申请使用物业专项维修资金；若既过质保期又无法申请维修基金，则需业主自费，金额从几百元到上万元不等。

律师支招：

找准责任方依法维权

针对台风后出现的房屋渗漏水问题，浙江震瓯律师事务所党支部副书记贺君给出了处理建议：若房屋在防水保修期内或渗漏因原始质量问题导致，业主可向开发商主张权利；若为小区公共部位老化渗漏或物业服务公司未尽维护义务，可向物业服务公司反映，由维修资金承担或物业服务公司负责处理；若因楼上住户原因导致渗漏殃及楼下，责任在楼上住户。

台风暴雨属于不可抗力，若渗漏因房屋自然老化、极端天气超出房屋常规负荷共同导致，则需结合各方过错比例划分责任。业主应优先与责任方友好协商，若协商不成可请求物业服务公司、社区居委会或街道办事处进行调解。针对漏水点，建议请专业防水补漏机构精准排查，避免盲目表面堵漏。若分歧较大且调解无效，可收集证据依法向法院提起诉讼。

爱心组织介入

为困难家庭免费修屋顶

漏水问题虽棘手，但也有暖流涌动。

温州市和乐社会工作服务中心负责人吕丽瓦介绍，今夏他们帮助困难群众完成房屋维修17起，其中五六起是屋顶漏水维修。他们当前推进的“小巷安居计划”，今年因受台风影响，报修数量特别多。

志愿者学学说，台风来临前和过后，社区都会摸排漏水情况，优先完成房屋修缮，规避台风天风险。台风过后仅新发现一户需要抢修。

不久前，桥儿头一位叶老伯刚刚完成屋顶修缮。老人是聋哑人，家庭条件困难，房屋是20世纪80年代的老房子。此前，隔壁住户修缮自家屋顶时，将建筑垃圾堆放在老人楼顶，压塌了屋顶防漏层，导致房屋严重渗水，阳台大面积漏水发霉，屋内也出现霉斑。

志愿者现场踏勘后，对接维修力量整体重做楼顶——清理建筑垃圾、修复隔热防漏层。这笔维修市场报价超过万元。修缮完工后，屋顶经受住了后续台风的考验，再未漏水。

除屋顶修缮外，“小巷安居计划”还根据每户实际情况安装扶手、呼救铃，改造老化电线等。救助对象以经济困难老年人为主，对于那些孤身一人、无力自行修补屋顶的老人来说，“小巷安居计划”修补的不只是一块瓦片、一扇窗户，更是一个家的安全感，让老人们在风雨中也有温暖港湾。

来 源：温州晚报

原标题： 两个月连遭三场台风侵袭 房屋漏水“后遗症”如何破解？

记者 许雅晶 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com