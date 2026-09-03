温州晚报 2026-09-03 08:38:19

救援人员用皮划艇紧急转移被困群众

温州网讯 受持续强降雨影响，9月1日8时至9月2日20时，我市面雨量已达247毫米。受其影响，多地出现积水险情。昨天，记者来到平阳麻步，直击当地民辅警与消防组成多支救援队一次次逆流而上的紧急救援。

暴雨中接力救助孕妇

9月2日下午2时许，记者来到高速平阳方向萧江入口，现场雨幕厚重，连五十米外的民房都模糊难辨。雨声轰鸣嘈杂，记者给民警打电话，根本听不清对方话语。

就在这时，记者看到，一名孕妇被消防员从消防车上扶下，紧接着她被送上一辆轿车。

平阳县公安局麻步派出所民警林孝锋告诉记者，中午12时30分，他们接到紧急求助，57省道麻步路段一名孕妇独自驾车被困途中。

“她姓余，今年27岁，早上从温州市区前往麻步办事，返程时遭遇突发暴雨，车辆突发故障抛锚，孤身滞留在风雨中，已有六个月身孕的她赶紧报警求助。”林孝锋说。

民警到场后原本打算背她转移，但怕影响到胎儿。之后，两名民警分工协作，一人在前缓慢探路，仔细排查路面杂物与隐患，一人贴身搀扶护送。三百多米的路，步步小心，三人整整走了十分钟。

因现场路况恶劣，警车无法靠近高速口，民警迅速联动消防力量接力转运，这才让余女士安全到达她丈夫驱车赶来的接应地点。

一艘皮划艇救出十多人

这场救援期间，林孝锋又接到另一起紧急求助电话，一名中年女子在顺鑫村的家中突发剧烈腹痛，暴雨封堵出行道路，无法外出就医。

民警立即联合消防，搭乘皮划艇入户救援。水下情况不明，皮划艇时常被卡住，救援人员只能手动划桨、下水推艇艰难挺进。抵达被困女子家中后，众人将她和家属接上艇，同时还救下隔壁一户断水断电、急需脱困的三口之家。

随后，记者跟随一名辅警涉水往麻步派出所走去。路上，记者遇到民警张驹正带队推着一艘皮划艇，艇上坐着五名女子与小孩，艇后跟着10多名男子。

辅警苏志远在最前方带路，他时常提醒后面的队伍，哪里有水坑、台阶以及被水流冲来的石块。皮划艇及众人沿着苏志远走过的路线，慢慢前进。从拱桥到麻步派出所600来米的路段，他们走了十几分钟，全部安全抵达。

24小时接到救助警情30余起

记者从派出所教导员董大国处获悉，9月1日下午4时至9月2日下午4时，辖区累计接到各类群众救助警情30余起。

董大国介绍，救援最繁忙时段，派出所与当地专职消防队紧急组建三支救援队，分片扎根各村、各路段，循环开展救援转移、隐患排查工作，全员连轴作战，几乎没有睡觉的时间。

民警张驹是一线全员鏖战的缩影。9月1日晚，他成功救助一对被困八旬夫妻，从9月1日下午4时一直奋战至9月2日凌晨1时。短暂回所洗漱休整后，凌晨5时再度接警出征。完成桥面群众转移任务后，他没有片刻停歇，持续雨夜巡逻，重点排查辖区老旧民宅、独居老人居所，紧盯各类雨天安全隐患。

9月2日晚7时许，顺鑫村再发警情，一名八旬独居阿婆被困家中，手机没电失联，家人紧急报警。

麻步所的民辅警们再度冒雨划艇入村，黑夜中的救援更加危险，凭借对地形的了解，民辅警们轮番下水推艇，避开所有障碍物，前后用了50分钟，成功把老人安全转移。

夜色深沉、雨幕滂沱，记者离开现场时，派出所接警电话依旧此起彼伏，又是一个不眠之夜……

消防在行动

受持续强降雨影响，多地出现险情。温州消防救援力量快速响应、多点作战，奔赴瑞安、苍南等多地开展紧急转移、救援，全力守护市民生命安全。

苍南消防在灵溪救出一位百岁老人

龙港消防转移被困群众

平阳消防转移被困群众

苍南消防在灵溪转移被困学生

来 源：温州晚报

原标题： 记者在平阳麻步直击抢险救援

大雨滂沱，有他们在就安全

记者 叶雄伟 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com