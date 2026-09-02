文成这个山区小镇，常常会惊动“世界”

潮新闻 2026-09-02 10:01:50

一个常住人口1.3万人的山区小镇，现有海外华侨9.7万人，分布在全球70多个国家和地区，全镇银行去年存款余额达155亿元，人均存款近120万元。10多个侨资项目在几年间陆续落地，咖啡店从5家增至40多家，平均每天喝掉超1000杯。大山里的小乡镇，何以集聚侨资侨智，凭啥让游子纷纷走归？

清晨，山里薄雾还未散尽，文成县玉壶镇玉泉溪畔的慢城民宿里，已飘出了咖啡香。90后归国华侨洪海凤正为1905文化慢生活体验区筹备新活动。

洪海凤在玉壶运营着溪边咖啡厅、水上划船、意式轻食等业态。镇上的年轻创客常相约议事。洪海凤约了侨才咖啡驿站主理人林张红、玉壶镇党委委员赵林生，三人围坐下来，开启新活动策划的头脑风暴。而这一幕，在侨乡玉壶早已司空见惯。

文成玉壶镇供图

一个常住人口1.3万人的山区小镇，现有海外华侨9.7万人，分布在全球70多个国家和地区，全镇银行去年存款余额达155亿元，人均存款近120万元。10多个侨资项目在几年间陆续落地，咖啡店从5家增至40多家，平均每天喝掉超1000杯。大山里的小乡镇，何以集聚侨资侨智，凭啥让游子纷纷走归？

从汇款单到项目单

9月的午后，阳光照在芝水街上世纪80年代墙檐，在青石板路投落斑驳光影。这条老街见证了早年华侨“一张船票走天下、一张汇款单养家”的岁月，如今成了华侨返乡投资的试验街。

在侨丝通红酒商行，主理人胡启绍对着手机和米兰供货商视频确认红酒的到货日期。他身后的酒架上，120多款来自意大利、法国、西班牙的红酒排成了满墙红。

文成玉壶镇供图

“10多年前，这里卖进口红酒的店并不多。”胡启绍放下手机，“那时大家都觉得，侨乡嘛，华侨回来就盖房子、养老，谁会回来做买卖？”胡启绍坚信，玉壶华侨懂葡萄酒，在这儿开个酒庄，一定能行。

镇里帮忙协调商铺租金减免，侨联干部帮着跑工商、海关，把进出口备案手续办齐，甚至还做了政策明白卡，把奖补列得清清楚楚。“现在不一样了。”胡启绍笑着指了指街对面，这两年回来开铺子的华侨，就有近10家。

过去，华侨对家乡的贡献主要是“捐”——修桥、铺路、建学校。如今，越来越多华侨也会“投”——带着在海外积累的资本、渠道和经验，回乡办企业、搞运营。

文成玉壶镇供图

玉壶镇党委书记厉琰乾介绍，仅龙一村便引进了1905文化创意园、见山·侨居民宿、咖啡博物馆等多个项目。厉琰乾调侃道，小镇上的动作，常常会惊动“世界”，镇里去年成立浙江省首个乡镇级的侨界青年联合会时，收到了来自40多个国家华侨社团的贺信。

从华富广场到玉壶书院项目，从东樟意式体验村到侨助工坊直播……玉壶侨资项目纷至沓来。今年以来，镇里先后对侨资项目落地进行奖补，虽然数字并不大，传递的信号却很明确——诚邀投资，玉壶是认真的。

从出国潮到归国潮

早上8点，在石语者石雕工作室里，侨青胡植柱握着刻刀在石头上雕琢。这位温州石雕非遗代表性传承人，从小在亚平宁半岛长大，如今回到玉壶经营石雕。

“很多人问我，意大利生活挺好了，回来干什么？”胡植柱放下刻刀，聊起文成玉壶首位华侨胡国恒。1905年胡国恒远赴欧洲卖石雕，开启了玉壶人出国的故事。“100多年了，家里祖辈也做石雕，舅舅也做过石雕，我想延续下去。”胡植柱说，回乡创业起步时，镇里获悉情况后，跟着忙前跑后。

文成玉壶镇供图

一边创作，一边收徒，胡植柱的石雕作品融合了中国传统技法和西方雕塑语言，逐渐在业内打响了名气。哥哥胡慧溪也回乡，兄弟俩把石雕文创产业做得有声有色。

“很多侨青也想回乡创业，但初来乍到，经常不知道找谁、怎么办。”胡植柱道出了侨青返乡的顾虑。为了打通这个渠道，玉壶镇实施侨青归创工程，在米兰、巴黎等地陆续建立海外人才联络站，选聘招才大使，通过海外连线、乡情恳谈、项目对接等方式，打通侨青回乡之路。

目前，玉壶先后招引近百名海外中青年华侨回乡创业。值得关注的是，返乡华侨在换届后的村“两委”主职干部中占比超过一半——那些在海外见过世面、做过生意、懂市场、通人脉的海归，正成为乡村振兴的中坚力量。

胡植柱当起了金民村党总支书记。在海外经商多年的归侨温庆科，上任朱雅村党总支书记后，领头对接部门、发动侨胞，筹集20万元，不到两个月，便在困扰村民夜间出行的朱雅村雅龙丼-樟寮路段，安装了2公里光伏路灯。

文成玉壶镇供图

越来越多的侨青踏上归途。侨眷林张红把老房子改造成民宿，还为村民提供就业岗位。热爱美术的侨眷胡瑶琼，从意大利回来后免费开设绘画兴趣班，在吴垟村完成了数百幅墙绘，让水巷炊烟成了网红打卡点。

“很多华侨回来，喝咖啡聊天时，我们常问愿不愿意留下来创业。”林张红的民宿成了镇里的侨才咖啡驿站，她也成了半个招商专员。越来越多的侨青归来，宁静的小镇也变得朝气蓬勃。

从盆景秀到满园春

不久前，玉壶镇侨见幸福党建联建联席会在中村的党群服务中心举行。玉壶镇党委书记厉琰乾邀请联建单位代表、侨领代表、村民代表围坐一堂，话题从党日联学、村企联建，一直聊到了侨爸侨妈生日会的安排。

这样的场景在玉壶已成为常态。今年以来，玉壶镇以侨见幸福党建联建为抓手，推进阵地联享、事务联商、活动联办、治理联抓、产业联动，改造提升侨助工坊等共建空间5个，协同开展活动34场，惠及群众3400余人次。

如果说“归资”解决的是发展的钱从哪里来，“归智”解决的是发展的人从哪里来，那么“归心”要回答的就是如何让回流的资本和人才扎下根来、枝繁叶茂。

文成玉壶镇供图

走进玉壶镇社会矛盾调处化解中心，这里整合了法院、司法、综治等8个部门职能。40多名代跑员为侨胞侨眷代理代办事项，每个月忙碌奔波的大都是侨胞的“跨国”要事。

附近的慢城安养休闲中心正加快谋划推进。70多岁的旅法华侨洪才虎坦言，在海外漂泊半生，想要的不过是在故乡的青山绿水间，喝一杯咖啡、下几盘棋，享几年清福。

玉壶镇侨联主席胡绍光透露，镇里还聚焦侨安养、侨教育、侨医疗、侨安居持续发力，华侨回国落户、子女入学、就医养老、祖屋翻建等民生关键事都提上日程。

在玉壶侨乡文化陈列馆里，玉壶人下南洋、闯欧洲的百年沧桑史，胡国恒卖石雕出国的先驱故事，华侨捐资助学的义行善举，都被记录、珍藏、展示。如今，投资1800多万元，占地5000多平方米的玉壶书院呼之欲出。

文成玉壶镇供图

作为侨韵生活馆的改造提升工程，玉壶书院聚焦‌侨文化传承、华文教育辅助、社区公益服务，与华侨实验中学、安养休闲中心等联动，打造集‌展览、研学、交流等综合服务的侨乡文化地标。

与侨乡阵地呼应，玉壶还常态化举办国际慢城风情街、诗歌节、诗画节、美食节，让中西文化在小镇交融碰撞。海外华裔青少年夏令营，每年吸引300多名华裔青少年返乡寻根。

傍晚时分，站在玉泉溪畔的大桥上，“侨韵玉壶·国际慢城”的橘色蜗牛在夕阳下格外温暖。几位老人在桥头围观象棋对弈，咖啡馆里飘出阵阵醇香，远处的绿道上有人在慢跑……这里是国际慢生活之地，也是乡村振兴之地。

来 源：潮新闻

原标题： 文成这个山区小镇，常常会惊动“世界”

记者 尤建明 通讯员 包永强 陈轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com