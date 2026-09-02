温度新闻客户端综合橙柿互动 2026-09-02 09:04:00

昨日浙南地区暴雨，据浙江天气，截至当天21时，小时雨强最大的为温州瑞安仙降永宁34.7毫米。平阳，苍南，温州，瑞安发布了暴雨红色预警信号，要格外警惕，山洪、滑坡、泥石流等次生灾害。沿海的低洼地区，还有警惕城乡内涝。

温州市防汛防台抗旱指挥部办公室消息，据气象部门预报，9月1日夜里暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，今天暴雨到大暴雨，明天阴有阵雨，局部中到大雨。1日15时至3日20时，全市面雨量180-220毫米，南部250-300毫米，北部100-150毫米，个别400毫米以上，最大小时雨强50-80毫米。沿海海面9月1日下午至4日有持续8~9级大风。目前温州市已经启动防汛Ⅱ级应急响应，各县（市、区）要加强对重点领域、重点部位安全研判和管控，结合工作实际，迅速采取有效措施，确保安全有序。

为做好今明两天强降雨防范应对工作，现就安全管控作出如下指令：

1.山区学校和幼儿园9月2日停学停课（具体学校、幼儿园名单由属地研判决定）；

2.涉山涉水户外旅游活动停止举办；

3.临江沿海渔家乐、大排档等经营场所停止营业；

4.城乡低洼地带、地下车库加强警示防范；

5.农村客运班线、山区公交线路暂停营运；

6.部分山区道路、危险路段视情采取交通管制。

截至发稿前，鹿城、龙湾、瓯海、瑞安、文成、平阳、泰顺、苍南、龙港等多地已发布停课通知。

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原标题： 温州多地紧急通知：9月2日停课一天

本文转自：温州新闻网 66wz.com