瓯海区融媒体中心 2026-09-02 09:18:11

9月1日，持续强降雨造成瓯海辖区部分路段积水上涨，给群众出行带来不便，也给防汛排涝工作带来严峻考验。全区各镇街闻“雨”而动，第一时间组织党员干部、网格员、应急队伍下沉一线，开展防汛抢险工作。

9月1日，持续强降雨造成瓯海辖区部分路段积水上涨，给群众出行带来不便，也给防汛排涝工作带来严峻考验。全区各镇街闻“雨”而动，第一时间组织党员干部、网格员、应急队伍下沉一线，开展防汛抢险工作。

茶山街道

瓯海区茶山街道霞岙村村口的积水已经没过脚踝，几名工作人员正弯着腰，徒手清理堵塞在下水道口的落叶和杂物。“下水道一堵，水就排不出去，路面的积水越积越深。有些工具够不着的地方，我们就用手掏。”正在现场指挥的驻村干部林建海表示，从中午开始，村干部、党员和网格员就分成多个小组，对全村的下水道口逐一排查，清理淤泥、枯枝等堵塞物，加快路面积水排出速度。

与此同时，茶山街道多处村（社区）因地势低洼、汇水面积大，部分路段积水已不能通行。为确保过往车辆和行人安全，积水较深路段已拉设警戒线、摆放警示标志，并有专人现场值守，排水车辆和作业人员也抵达现场，对积水严重区域随时开展强排作业。街道还依托小哥群等平台实时发布各内涝点位信息，联动各村社同步开展内涝处置，实现“一点发现、多方响应”。

仙岩街道

仙岩街道同样面临严峻的积水考验。暴雨如注，部分村社道路边沟、沟渠出现淤泥、杂草堆积堵塞现象，排水行洪通道受阻，威胁着群众出行安全。其中，岩一村村道边泥土淤积较为突出，导致路面水位上涨，街道立即调度挖掘机赶赴现场，对路边淤积泥土、杂草及阻水障碍物进行铲除清理，疏通排水沟槽，保障洪水顺利下泄，及时消除点位积水隐患。“路上积水涨得很猛，还好街道反应迅速，很快就过来清淤疏通，我们出行也安心多了。”一位岩一村村民说道。

在罗中村下林垟片区，地势低洼的老居民区出现了河水倒灌现象，屋内积水快速上涨。先天失明的洪爷爷无儿无女，常年独自居家，是村里重点关注的特殊群体。工作人员放心不下老人安危，蹚水赶往老人家中，发现屋内积水已经漫过半床高，卧床的老人因视力障碍，完全没有察觉身边正在逼近的危险。大家当即切断屋内所有家电电源，消除漏电隐患，并连夜将老人安全转移至村避灾安置点，做好老人的安置和照料工作。

在其他村社，仙岩街道组织工作人员对道路、河沟、低洼易涝区域开展拉网式巡查，全面排查排水设施运行情况，并持续紧盯雨情水情变化，加密重点点位巡查频次，常态化推进沟渠清淤维护，落细落实各项防汛举措，全力保障辖区群众生命财产安全。

潘桥街道

傍晚时段，暴雨集中倾泻、雨势迅猛，辖区河道水位快速上涨，河水漫溢倒灌连片菜棚，出现积水情况。危急时刻，潘桥岷岗村一名脚部受伤、行动不便的菜农被困在积水的菜棚内，无法自行撤离，随即向村委紧急求助。

险情就是命令，救援刻不容缓。接到群众求助信号后，村两委第一时间冒雨赶赴现场。彼时现场雨水持续冲刷、积水不断抬升，菜棚周边泥泞湿滑、环境复杂。在仔细勘察现场路况、确认安全路线后，两位村干部一人俯身稳稳背起行动不便的被困群众，一人在旁护航探路、清理沿途障碍，小心翼翼蹚过深浅不一的积水路段，将被困菜农安全护送至避灾点。

“暴雨下得大、积水涨得快，还好村干部们来得及时，冒着大雨救我出来！”成功完成救援后，村两委没有片刻休整，即刻重返防汛抢险一线，开展隐患排查、群众安抚工作。针对本轮强降雨，潘桥街道提前部署防汛避险工作，第一时间组织工作人员下沉一线，对辖区地质灾害风险防范区、小流域山洪、下穿涵洞、河道水位进行动态巡查，并全面开放避灾安置点，应急物资、力量一应俱全，全力做好人员转移、应急处置和抢险救援工作。

目前，瓯海区已启动防汛Ⅱ级应急响应、突发地质灾害Ⅱ级应急响应。面对雨情水情，全区各镇街将持续绷紧防汛安全弦，密切跟踪暴雨实况和预警信号动态，不间断开展隐患排查巡查，做好防范水淹措施及积水点位处置工作，从严从实筑牢汛期安全防线。

来 源：瓯海区融媒体中心

原标题： 闻“雨”而动 瓯海各地筑牢防汛排涝安全防线

本文转自：温州新闻网 66wz.com