温州日报 2026-09-02 09:04:39

强降雨叠加前期台风影响，我市各地的土壤含水量趋于饱和，极易引发积水内涝、山体滑坡、塌方等次生灾害，市民居家或出行时，必须做好安全防范。

昨天下午，温州市公用集团排水公司鹿城分公司的抢险队员来到市区华盖山隧道将排水设备安置待命。记者 蒋文广 摄

温州网讯 据温州市气象台预报，受偏东气流影响，9月1日—9月2日我市将迎来大到暴雨，局部大暴雨。昨晚7时，市防汛防台抗旱指挥部已将突发地质灾害应急响应提升为Ⅱ级。强降雨叠加前期台风影响，我市各地的土壤含水量趋于饱和，极易引发积水内涝、山体滑坡、塌方等次生灾害，市民居家或出行时，必须做好以下安全防范。

密切关注预警信息

这两天，市民无论居家还是外出，都要及时通过官方公众号、电视、广播了解气象预报、暴雨预警、涝点提示，提前规划出行路线。强风雨期间应尽量减少外出，非必要不外出。 居家安全防范

居家市民要提前检查阳台、窗台排水口，清理落叶、杂物，防止排水堵塞造成雨水倒灌；检查门窗密封性，关好门窗。

老旧房屋提前做好修缮工作，并加强检修。居住在一楼或低洼地带的住户，提前备好挡水板、沙袋，对入户门口进行围挡。一旦发现积水进屋，市民要第一时间切断低洼处电源，拔掉电器插头，严防触电。

暴雨中车辆被淹的风险也要时刻警惕。市民要留意所住小区地下车库的进水风险，不要将车辆停放在低洼车库、地下通道。如收到淹水预警，要尽快将爱车转移至高处停放。

此外，市民在小区周边活动时，要远离墙体、广告牌、大树下方，留意屋顶、围墙是否存在松动、开裂迹象，防范坠物、墙体坍塌。

住在山洪易发区域、溪岸边的居民，面对连降暴雨时，必须保持高度警惕，如果发现异常，应迅速撤离至安全区域。

出行避险要点

如果确需外出，要避开积水路段，不要贸然蹚水前行；水深不明时，不要强行通过，积水没过脚踝就要提高警惕；远离电力箱、路灯杆、漏电警示牌，防止涉水触电。如果发现脚部发麻，应立即止步，不要在流水中行走。

驾车遇积水路段，果断绕行；若车辆在积水中熄火，不要强行二次启动，迅速弃车撤离到安全高地，并及时报警求助。如果被困车中，可以利用身边的防盗锁、羊角锤等工具破窗逃生。

由于近期仍有持续降雨，市民最近几天务必尽量远离河道、溪流、水塘、排水口、涵洞，不要在江边、堤岸、陡坡处逗留观景，暴雨时不要登山、进山游玩。

警惕次生地质灾害

台风叠加暴雨，次生地质灾害必须警惕。

据地质专家介绍，降雨过后山体土壤吸水饱和，即使雨停后，仍有山洪、滑坡、塌方等灾害风险。因此居住在山脚、边坡附近的居民，应多留意墙面裂缝、泥土掉落、地下水突然浑浊等异常迹象；一旦发现险情，应立即撤离至安全区域，并向社区报告。

应急准备有备无患

强降雨可能还将持续，无论是防台风还是防降雨，市民家中都要备好手电筒、充电宝、饮用水、雨具，及少量应急食品。记牢社区及应急救援求助电话，遇到险情保持冷静，优先保障人身安全。

来 源：温州日报

原标题： 暴雨来袭 这份安全提醒请收好

记者 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com