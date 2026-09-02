温州日报 2026-09-02 09:49:00

昨天，瓯海区4所新建公办学校正式投用，包括1所小学和3所幼儿园，有助于进一步优化区域教育资源布局，为瓯海教育高质量发展再添新动能。

温州网讯 昨天，瓯海区4所新建公办学校正式投用，包括1所小学和3所幼儿园，有助于进一步优化区域教育资源布局，为瓯海教育高质量发展再添新动能。

备受关注的温州市南湖小学教育集团朝霞路校区项目总投资约2.05亿元，占地面积24950平方米，办学规模36个班级。校园硬件按高标准建设，配备多功能厅、图书馆、体育馆、舞蹈室等各类文体专用教室，充分适配现代化教学、课后服务以及素质教育多元办学需求。校区启用后，将有效补齐南湖片区优质小学教育资源短板，新增优质义务教育学位约1620个。

瓯海区第四幼儿园翰林园区坐落于娄桥街道翰林九境小区西侧，为浙江省一级公办幼儿园。园区占地5898平方米，设置12个教学班。幼儿园秉持“让每一朵花蕾悠然绽放”办园理念，培育“悠动、悠阅、悠探、悠和、悠创”的“五悠”儿童，支持幼儿自主探究、深度游戏。

温州大学附属茶山实验幼儿园是瓯海区人民政府与温州大学的校地合作项目，新投用的泉川园区坐落于茶山梅泉大街298号，毗邻大罗山、高教园区等。园区占地面积4672平方米，办学规模为9个班。学校以“活泼泼的生活，活泼泼的探究”为办园理念，以“玩创科学”为办园特色，让幼儿在自然中玩创，于探究中成长。

瓯海区南瓯幼儿园盛新园区位于梧田老街旁的瓯雅云邸小区南侧，占地面积6010平方米，办园规模为12个班级。园区依托集团园“真生活”全课程，融合梧田老街地域特色，创设“盛新小镇”文化，通过“小主人”“小旅友”等特色板块，让幼儿在真实的生活场景中自主探索、快乐交往，充分感受本土文化魅力，促进幼儿全面发展。

来 源：温州日报

原标题： 开学季“上新” 瓯海4所新学校投用

记者 洪越风 瓯海融媒记者 吴佳佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com