持续强降雨，泰顺连夜加强防御！

泰顺发布 2026-09-02 09:14:37

受强降雨影响，泰顺暴雨预警升级为红色，泰顺提升防汛应急响应为Ⅱ级。 当前，汛情紧急，泰顺县各乡镇党员干部连夜出击，奋战防汛一线，全力防范强降雨带来的次生灾害。

受强降雨影响，泰顺暴雨预警升级为红色，泰顺提升防汛应急响应为Ⅱ级。

当前，汛情紧急，泰顺县各乡镇党员干部连夜出击，奋战防汛一线，全力防范强降雨带来的次生灾害。

受持续强降雨影响，9月1日晚上，雪溪乡桥东村上店路段突发道路塌方，造成交通中断。险情发生后，桥东村两委第一时间赶赴现场，迅速设置警戒围挡，设立醒目警示牌，并安排人员值守，严防行人和车辆误入危险区域。同时，雪溪乡政府紧急向各村通报险情，通过多种方式提醒村民绕道通行，并部署对全乡地质灾害隐患点进行拉网式排查，重点盯防塌方、泥石流等易发区，确保险情早发现、早处置。

9月1日晚，包垟乡林岙村干部排查过程中，工作人员发现小院底山塘水位已逼近溢洪道水位线，且溢洪道内部被大块石块、杂物堆积堵塞，导致排水受阻，存在水位快速上涨、山塘超库容溢水的重大安全隐患，极易引发防汛险情。

发现问题后，林岙村第一时间启动应急处置措施，迅速组建村级抢险队伍，调配挖机等机械设备赶赴现场。工作人员抢抓有利时机，分工协作、高效作业，全力清理溢洪道内堆积的石块、杂草等堵塞物，疏通排水通道。经过紧急处置，小院底山塘溢洪道排水功能全面恢复，成功消除山塘超库容安全隐患。

受持续暴雨影响，雅阳镇松垟村出现积水倒灌农户家中险情。松垟村迅速启动应急处置，村干部、党员志愿者连夜奔赴一线开展抢险作业，及时疏通排水管网、排出屋内积水，全力降低灾害损失，守护群众生命财产安全。

受强降雨影响，西旸镇尾厝村山上山洪倾泻，雨水直逼村民房屋，存在进水受淹风险。险情发生后，村干部迅速响应，连夜开展防汛抢险作业。工作人员冒雨装填堆砌沙袋，调用挖机协助转运物资，疏通排水通道，全力疏导山洪，筑牢防护防线，守护群众房屋与生命财产安全。

司前畲族镇防汛工作人员在白鹤渡渡口开展巡查时，发现有村民在岸边垂钓，周边水位已明显上涨，且后续仍有强降雨过程，极易发生岸坡滑塌、水位突涨等危险。现场工作人员立即上前劝离，耐心告知当前汛情风险，引导钓鱼村民全部安全撤离至避险区域。目前司前已加密重点点位巡查频次，全力筑牢防汛安全防线。

随着雨量增大、水位持续上涨，泗溪镇迅速响应，对辖区内的北涧桥、溪东桥等重点廊桥开展紧急防御。目前，已经组织了由村干部和专职消防队组成的护桥队，连夜装填了200余袋沙袋，堆放在桥体上，增加桥体抗冲刷的能力。廊桥边监控也在实时监测水位变化，一旦水位接近警戒线，将第一时间采取进一步措施，全力确保古廊桥安全度汛。

针对持续强降雨天气，南浦溪镇村干部对辖区内木质桥梁、古亭等构筑物开展夜间巡查。工作人员逐座排查桥梁亭台的主体结构安全状况，对包坑桥、将军桥等廊桥落实沙袋加固、设置警戒线与警示标识，及时封闭危险区域，严防群众靠近滞留，以严谨细致的守护，守护好历史建筑与群众安全。

随着雨势持续增大，筱村镇迅速组织镇干部下沉各村巡查。巡查队伍重点排查地质灾害点、老旧木屋、山塘与排水沟渠，仔细查看山体边坡、河道水位变化，现场劝导危险区域群众做好转移准备，并逐户上门提醒雨情风险，同步做好隐患记录，一旦发现险情第一时间上报处置，持续绷紧防汛安全弦。

百丈镇联村领导、干部、网格员全员下沉一线，入户宣传动员，提醒群众提高警惕、做好人员转移。各村（居）以网格为单元，分组包片，对危旧房、低洼地带、河道沿岸拉网排查，及时清理倒伏树木和路面杂物。在水位暴涨区域设置警示标志，落实24小时专人值守封控。

彭溪镇镇村干部连夜冒雨直扑各个风险点位，重点对地质灾害隐患点、老旧民房开展拉网式排查。镇村干部仔细查看房屋墙体、边坡山体状况，第一时间劝导、转移风险区域群众，切实保障群众人身安全。同时针对易塌方、已出现塌方险情的路段，现场迅速拉起警戒线、竖立警示标识，做好现场管控，疏导过往车辆绕行，严防次生灾害发生。

三魁镇镇村干部顶风冒雨、下沉一线，紧盯山塘水库和河道水位，逐点核查警戒水位线，第一时间拉设警戒线、封闭危险路段，加密巡查危险点位。对低洼地带群众，干部挨户动员、应转尽转，妥善安置至村委会等避灾点，确保扩面人员转移及时、责任落实闭环。

仕阳镇溪东村干部前往仕阳溪沿岸，实地巡查河道水位、水流情况，仔细排查沿岸安全隐患。工作人员同步做好防汛提醒，向村民普及防汛避险知识，绷紧安全防线，以实地值守巡查筑牢辖区防汛安全屏障。

受强降雨影响，柳峰乡辖区河道水位迅猛上涨，河道杂物堆积，极易引发涵洞堵塞，带来安全隐患。柳峰乡党员干部闻汛而动、冒雨奔赴抢险一线，对河道淤积漂浮物开展打捞清障作业，及时消除行洪风险。同时各村持续加大重点区域巡查力度，对河道、涵洞等关键风险点位开展滚动排查处置，切实保障群众生命财产安全。

竹里畲族乡乡村两级干部、网格员连夜冒雨下沉一线，对危旧民房、临水临崖路段、低洼地带开展夜间拉网式排查，对发现的排水沟堵塞、落石、边坡渗水等隐患现场登记处置，在易塌方、存在险情路段拉起警戒线、设置警示标识，落实管控措施。针对居住在风险区域的群众，干部逐户上门走访劝导，做好防汛提醒，动员群众转移避险，将人员妥善安置至避灾安置点，做到应转尽转、不漏一户不落一人。

东溪乡党员干部闻“汛”而动、连夜奋战，乡领导干部、村干部、网格员下沉一线，扎实开展河道巡防、群众宣传动员、交通隐患排查工作。工作人员冒雨逐户走访老旧房屋、低洼区域，上门做好群众转移提醒；对河道开展不间断巡防，密切监测水位变化，紧盯各类风险隐患点，以实际行动压紧压实防汛责任，全力守护人民群众生命财产安全。

大安乡各村迅速启动应急预案，严格落实24小时值班值守制度，加大重点区域巡逻频次，全力做好防汛避险工作。截至目前，已安全转移群众39人，其中8人集中安置在各村避灾，安置点，其余人员已妥善分散安置，各项防汛措施正有序落实。

来 源： 泰顺发布

原标题： 持续强降雨，泰顺连夜加强防御！

本文转自：温州新闻网 66wz.com