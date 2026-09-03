一场“无声”劝离背后的不放弃 刘化跑书记“跑”出了生死时速
“这坡地上流下来的水是浑的，山坡久了可能要塌！”9月2日上午10时，文成县珊溪镇南阳村党委书记、村委会主任刘化跑俯身盯着独居老人王美秀屋后流出的黄泥水，心头一紧。
持续强降雨让山体“喝饱了水”，滑坡风险一触即发。作为最熟悉这片山的“哨兵”，刘化跑带着村干部争分夺秒巡查，果然发现了最危险的苗头：后山排水渠堵塞，浑浊的水流滋滋地渗进泥土——必须立刻清渠，马上转移！
文成珊溪镇供图
可最大的难题摆在眼前：78岁的村民王美秀，是一位聋哑老人。
刘化跑冲到门口，拍门、比划、用手机打字……老人却只是茫然地摇头，摆手拒绝。雨声嘈杂，时间像沙漏一样飞速流逝。一边是随时可能倾泻的山体，一边是听不见、说不出的沟通鸿沟。
“走！必须走！”刘化跑急得满头大汗，他不厌其烦地重复动作：指指后山黄泥水，再猛拍自己胸口，做出害怕、倒地状，最后指向安置点的方向。整整20多分钟的“无声拉锯战”，手机屏幕上的字打了一遍又一遍，老人终于从抗拒变为迟疑，最后颤巍巍地点了头。
“快撤！”村干部一把扶起老人冲出门，刘化跑最后回头确认屋内无人，随即对该房屋实施硬隔离。就在他们刚把老人安顿到集中安置点后，下午3点多，后山传来轰隆巨响——小型泥石流倾泻而下，老人房屋的附属用房瞬间被压垮坍塌，主屋也有部分被掩埋！
文成珊溪镇供图
“说不通也得说，这关系着一条命！”刘化跑事后回想仍觉后怕。这场与灾害的赛跑，赢在了基层干部的“不放心”上。从发现险情到成功避险，5个小时的执着坚守，一场靠手脚比划完成的生死营救，让刘化跑颇为动情，面对聋哑等特殊群体，“多磨一句嘴、多比划一下、多确认一眼，可能就是给安全防线多加一道锁”。
来 源：潮新闻
记者 尤建明 通讯员 赵巧巧
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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