温州都市报 2026-09-03 09:23:01

在防汛一线，像吴福妹这样的基层工作人员还有很多。他们聚焦山洪风险单元、地质灾害风险防范区及全域老旧危房，为群众做好隐患排查。

温州网讯 昨晚7时30分，瑞安市锦湖街道河埭桥社区最后一批被困居民被转移至避灾安置点后，吴福妹又接到一个电话，带着两名“00后”赶往下一个地点。

吴福妹是河埭桥社区党委书记，在社区一线工作了近10年时间。防台防汛，她一直冲在最前面。当天，记者用镜头记录了她转移居民的6个小时。

“里面的人快出来，还有没有困在里面？”下午2时许，吴福妹带队的应急消防车驶入受灾较为严重的愚溪工业区，她拿着喇叭喊了一路。

受强降雨影响，瑞安城区及多个乡镇出现大面积积水。愚溪水库上游集雨量剧增，而该社区辖区正位于水库下游泄洪通道沿线。

“我们从下午开始转移辖区居民，工业区里许多企业主或工人上午返回厂房搬运设备，突然水漫起来，就被困在里面了。”吴福妹说，他们应急小分队带领两辆消防车，当天往返接应，把被困居民接走。

一路上，记者看到，许多小型车辆被淹，村庄道路被急流漫过，已经分不清是路还是河。救援人员通过身体探索，为消防车排险开路。一个小时左右，工业区内30多人被转移到安全区域。“他们说雨下大了要泄洪，劝不走的话，扛也要把我们扛出去。”一名村民说。

下午4时许，吴福妹接到电话，救援车立马出动，前往与该社区辖区临近的信心村，那里有20多名村民不愿转移。

一路上，雨势不断增强，水位接近1米，漫过消防车半个轮胎。到达目的地后，因为几名村民不愿意转移，吴福妹一边让消防车先送部分村民离开，一边喊来村干部一起劝说。

晚上8时，转移居民的工作结束，吴福妹数了下当天的手机记录，一共接听和拨打了127个电话，绝大部分是工作电话和转移居民的电话。

在防汛一线，像吴福妹这样的基层工作人员还有很多。他们聚焦山洪风险单元、地质灾害风险防范区及全域老旧危房，为群众做好隐患排查。

来 源：温州都市报

原标题： 防汛排险，瑞安河埭桥社区党委书记吴福妹冲在前面

转移居民的一天里 她接打了127个电话

记者 金晖/文 邹敬攀/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com