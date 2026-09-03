温州日报 2026-09-03 08:52:00

短短一个多月，“白海豚”“沙德尔”等多个台风接连侵袭我市。狂风裹挟暴雨对城市建筑，尤其是大量高层建筑的外立面带来严峻考验。部分住宅外墙出现墙皮剥落、铝板变形脱落等险情，对居民人身安全构成威胁。面对台风等极端天气，高层建筑外立面的安全问题，再次摆在城市建设者面前。

市区瓯江沿岸住宅。 包洲峰 摄

温州网讯 短短一个多月，“白海豚”“沙德尔”等多个台风接连侵袭我市。狂风裹挟暴雨对城市建筑，尤其是大量高层建筑的外立面带来严峻考验。部分住宅外墙出现墙皮剥落、铝板变形脱落等险情，对居民人身安全构成威胁。面对台风等极端天气，高层建筑外立面的安全问题，再次摆在城市建设者面前。

外墙脱落暴露安全隐患

不久前，超强台风“白海豚”正面袭击我市，带来强降水和大风，高空坠物安全风险再度引发全城关注。比如，市中心八仙楼一住户家中整面窗户被狂风刮落，初步排查与窗户施工工艺不达标、抗风压能力不足密切相关；主城东面新田园住宅区、瓯海丽岙某小区也都有落地窗被强风吹落、破损严重的情况。短视频平台上，网友们在台风来临前纷纷转发胶带封窗、户外绿植固定等防灾教程，也侧面反映出人们对建筑外立面安全的担忧。

除玻璃外墙外，其他建筑材料的外立面同样存在脱落风险。处于塘河沿岸的一安置小区，在台风影响下外墙保温层破损、剥落情况严重，部分外墙层体空鼓松动、悬于半空，形成高空隐患，也有损沿岸景观形象；主城东面一新建楼盘铝板被强风吹落插入低层铝板外立面中。

建筑安全无小事，近年来高层外立面装饰层脱落砸伤人事件时有发生。而台风更是成为高层建筑外立面严苛的“质检员”。当台风过境，强风在建筑表面会产生正负风压，一面强力挤压外墙，另一面形成吸力拉扯外墙饰面。在外力反复冲击下，原本就存在隐患的外墙瓷砖、装饰层、保温墙皮、金属铝板等极易出现开裂、空鼓，严重时整块脱落。不同于低层建筑，高层外墙构件从高空坠落，在重力加持下杀伤力成倍放大，一块脱落的瓷砖、变形的铝板，都可能酿成伤人事故。

材料质量、施工工艺是关键

我市地处沿海，高温多雨、台风多发、空气湿度与盐雾度高，特殊气候对建筑外墙材料提出严苛要求，除装饰美观、经济实用外，防渗、抗裂、防高空脱落成为核心问题。

温州大学建筑工程学院教授潘安平告诉记者，伴随温州城市发展迭代，住宅建筑外墙材料历经数次更新升级。上世纪90年代到2000年前后，我市建筑外墙装饰材料以普通涂料、瓷砖等为主流产品，存在易脱落、易渗漏、质量不稳定、保温效果差等问题。2012年起，仿真度高、环保耐污、造价适中的真石漆在温州大规模普及，一度成为住宅尤其是安置房的首选外立面材料。彼时大多搭配外墙外保温系统施工，但受温州多雨高温气候影响，保温层易受潮膨胀，导致墙面起鼓、表层脱落，不少建筑出现“大花脸”破损问题。而干挂石材凭借质感高级、防渗防脱、耐久性强的优势，成为高端住宅的优选，但自重较大、造价偏高的短板也很明显，不适用于高层建筑大面积铺设。

2021年后，兼具现代美感与通透采光优势的铝板、玻璃幕墙立面悄然走红，大幅提升了城市界面的现代质感。但新材料并非全无隐患，密封胶老化渗水、光污染等问题不容忽视，且对型材、玻璃、锚固施工工艺要求极高。

潘安平分析，在正规设计、规范施工、达标选材的前提下，铝板、大面积落地窗材料本身是能够适应温州本地气候和台风环境的，可以适配本地楼盘需要，但关键在于材料和施工是否到位。若开发商或封窗商家在型材、玻璃、锚固任一环节偷工减料，台风天就容易出问题。

针对各类外墙安全隐患，我市持续强化政策导向、设计审查、工程监管等方面工作。自2017年起，我市就出台政策，要求新建民用建筑尽量避免采用外墙外保温系统，优先墙体自保温、自保温+内保温复合体系。在市区重点区域的安置房、老旧小区改造等工程项目中，推广使用有釉面发泡陶瓷保温板等建筑节能新材料新产品。处于城市主干道、核心片区的项目，出让之初就设定规划条件，鼓励公建化立面，对用材档次设置引导性要求，并针对台风气候设立设计审查要求。对存量既有建筑，定期开展幕墙、外墙饰面脱落隐患专项排查等，从源头杜绝保温层受潮脱落风险。

来 源：温州日报

原标题： 台风过境 哪些高层建筑外立面耐抗风雨

记者 笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com