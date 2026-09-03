地沟油迎来“牛市”，记者在温州见证变废为宝全过程

浙江日报 2026-09-03 09:27:29

餐馆后厨窨井盖下让人避之不及的废弃地沟油，正在政策与技术的双重驱动下，更华丽地转身变成绿色能源。

餐馆后厨窨井盖下让人避之不及的废弃地沟油，正在政策与技术的双重驱动下，更华丽地转身变成绿色能源。

国家发展改革委、国家能源局日前印发的《可再生能源发展“十五五”规划》明确提出，要“稳步发展非粮生物液体燃料。因地制宜发展生物柴油、非粮燃料乙醇、生物航空煤油，完善原料供应和产业标准体系，推动在交通领域的替代应用。”地沟油正是生物柴油与生物航空煤油的核心原料之一。

当前，温州已建起餐厨废弃油脂回收、运输、加工生产、销售的全产业链。以地沟油收运规模较大的龙港市为例，当地年回收地沟油约360吨，其中90%转化为生物柴油。近日，我跟随负责龙港市等处地沟油业务的温州市公用集团所属环保集团星旷资源循环公司工作人员，体验地沟油收运、生产、检测，亲历地沟油变废为宝的“再生”之旅。

记者（右）体验捞油环节。通讯员 朱园春 摄

一上午收油100公斤

早上9时，龙港市龙虹路沿线的餐饮商铺还没到用餐高峰，我来到前一天和收运员李宪超约好的地点。见到我来，李宪超从收运车的后备厢里取出铁钩、捞勺和空油桶说：“走吧，今天带你跑一圈。”

李宪超负责的区域有100多家餐饮店，他每天的工作就是穿梭街巷，从餐馆的隔油池里打捞地沟油。我们来到一家酒店后门的垃圾房，李宪超戴好手套，用铁钩撬开窨井盖，一股浓烈刺鼻的酸腐气猛地冲上来，呛得我后退了一步。“你第一次干还不习惯，这就是我的日常工作。”李宪超面不改色。我顺着他的视线，看见井盖下面是一个隔油池，表面漂浮着一层厚厚的黄褐色油污，混杂着菜叶、米粒等残渣。

“这就是我们要捞的东西。如果油污长时间不清理就会结块发霉，影响排水，也招蚊虫。”李宪超熟练地拿起捞勺，将油污一勺一勺舀进身旁的桶里，直到把隔油池里的油污捞干净。这时，桶里收集了约10公斤地沟油。

随后，李宪超拿手机对着清理后的隔油池拍了一张照片，又扫了扫旁边墙上“废弃油脂去向牌”上的二维码，把清理记录、打捞地沟油的重量上传到系统。“这个二维码由公司统一制作，龙港市需要回收地沟油的餐饮店一户一码，相当于设立了独立的电子台账，什么时候清的、清了多少、谁清的，全部可追溯，执法部门可随时扫码检查。”随后，李宪超把窨井盖盖回去。

在后续的收运中，我主动帮忙搭把手，学着李宪超的样子，把捞勺探进隔油池，沿着池壁捞起黏稠的油污倒入桶内，刺鼻的气味熏得我鼻子都“免疫”了。

“收运的油分两类，一类是隔油池捞上来的；另一类是店里的煎炸老油。”上午的最后一站，李宪超带我去一家专做油炸食品的快餐店。我们戴好口罩，拿上推车，跟随店员来到后厨的垃圾间，角落里有一个蓝色塑料桶。店员说：“这几天的煎炸油都倒在里头了。”李宪超掀开桶盖看了看，与店员签字确认收运煎炸老油20公斤，扫码上传数据后，便将油桶搬到车上。

一上午我们跑了十多个点，收集的约100公斤油被装入两个蓝色密封桶中。中午稍做休息，李宪超便开着装有GPS定位的运输车，将地沟油送往生产生物液体燃料的厂区。

密闭罐中地沟油“变身”

下午，我来到生产厂区，车间内一排排巨大的储罐和错综复杂的管道让人眼花缭乱，空气中弥漫着油脂和化学试剂混合的味道。

厂长吴梁彬站在一台粗滤设备前介绍：“我们的工艺分三步，第一步是预处理，相当于给地沟油‘洗个澡’。先把瓶盖、抹布等杂物全部过滤，接着进入离心机将油、水、渣分离，去除里面的杂质。”

洗干净的地沟油还得进一步加工。在厂区的控制中心，一块实时监控的大屏上清晰显示着整个加工过程。“地沟油平均含油量在30%左右，主要成分是甘油三酯。”吴梁彬指着大屏说，接下来要进行酯化等工序，通过加酸、加碱、加甲醇等，把它们变成生物柴油，整个过程都在密闭罐中进行。

步骤听起来似乎并不复杂，但其中的配比以及相对应的温度，都有着严格的控制。“因此，我们要实时监测生产过程中的温度、压力等数据。”吴梁彬说。

最后一步是减压蒸馏，粗生物柴油通过多个蒸馏塔分段蒸馏。“以前老工艺是‘眉毛胡子一把抓’，出来的油杂质多，容易堵车子的滤芯。”吴梁彬介绍，前几年厂里提升技术，分段蒸馏之后，甘油等杂质大幅减少，出油率从80%提高到现在的90%左右，达到国内行业领先水平。生物柴油品质的提升，也让企业的产品达到国际可持续发展与碳认证（ISCC）的标准。

生物柴油的生产车间。受访者 供图

吴梁彬介绍，近年来欧盟可再生能源相关政策不断调整，以餐厨废油为原料的生物柴油在减碳核算中获得了更高权重。在欧盟的交通运输行业，矿物柴油中必须添加一定比例生物柴油方可减免碳排放税。欧盟是全球最大的生物柴油消费市场，而中国是其主要供应方之一。企业的生物柴油因此打开了广阔的出口空间。

检测20多项核心指标

生物柴油得“体检”合格才能出厂。检测技术人员李广平领着我进入化验室，操作台上摆满了烧杯、滴管和各式仪器。原本还是黏稠恶臭的油污，经过钢铁巨塔里经历一道道“关卡”，已经成为量杯中透明清亮的液体。

“来，你试试测酸值。”李广平递来一个装有生物柴油样品的烧杯。在他的指导下，我称取约20克成品生物柴油样品，加入指示剂，然后用滴定管滴入中和液，直到烧杯里的液体慢慢变成淡粉色，根据“滴定消耗法”测算，酸值在0.2mgKOH/g（每克样品消耗的氢氧化钾毫克数），已达到国际标准。“酸值越低，沉淀物就越少，油品也越稳定，既能延长储存时间，也能减少燃油系统部件的腐蚀。”李广平说。

旁边一台紫外荧光测试仪正在检测硫含量。李广平把样品注入设备，样品在仪器内燃烧，通过紫外荧光法计算出硫含量，数值显示为10ppm（百万分比浓度），满足国内外严格的环保标准。“硫是汽车尾气中二氧化硫和硫化物排放的源头，也是形成酸雨的主要物质之一。”李广平解释，超低硫的生物柴油，能显著减少二氧化硫等有害气体的排放。除了酸值和硫含量，成品还要检测水分、甘油含量等20多项核心指标。

生物柴油为什么受到市场热捧？吴梁彬介绍，生物柴油有两大优势：一是原料可再生；二是更环保。燃烧1吨生物柴油可减排约2吨二氧化碳，颗粒物排放只有矿物柴油的约30%，一氧化碳排放能减少约90%，且具有更好的润滑效果。

生物柴油燃烧值略低于传统柴油，5%的生物柴油与95%的矿物柴油调和而成的B5生物柴油，颇受市场的青睐。吴梁彬告诉我，温州一家货运公司内的汽车“喝”上B5生物柴油后，污染气体排放量降低了10%。

在企业的生物柴油销售页面上，我看到不少订单还流向了船舶领域。上海一家船舶燃料公司就将24%的生物柴油和76%的低硫燃料油物理调和成船用生物燃料油，直接就能在船舶主机和锅炉中使用，碳排放减少约20%。

戴成路说，市场前景广阔，企业将进一步加快相关产品的研发、生产。

来 源：浙江日报

原标题： 地沟油迎来“牛市”，记者在温州见证变废为宝全过程

记者 谢甜泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com