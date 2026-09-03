温州晚报 2026-09-03 08:52:51

9月1日夜间，暴雨如注，泰顺县泗溪镇、南浦溪镇等地水位持续攀升。面对来势汹汹的汛情，各乡镇迅速响应防汛二级应急响应，一场守护古廊桥的紧急行动在雨夜中悄然展开。

温州网讯 9月1日夜间，暴雨如注，泰顺县泗溪镇、南浦溪镇等地水位持续攀升。面对来势汹汹的汛情，各乡镇迅速响应防汛二级应急响应，一场守护古廊桥的紧急行动在雨夜中悄然展开。

当晚10时30分许，泗溪镇的雨势愈发猛烈。由当地村干部和专职消防队员组成的10余人护桥队迅速集结，连夜装填500余袋沙袋，奔赴辖区内的古廊桥展开临时加固作业。

泗溪镇是泰顺重点廊桥较为集中的区域，全镇共有7座古廊桥，其中5座为全国重点文物保护单位，2座为省级文物保护单位。泗溪镇下桥村党支部书记、村委会主任林若政介绍，暴雨导致水位猛涨，世界最美廊桥——北涧桥旁的水位一度超出日常水位七八米，形势十分危急。

护桥队员们争分夺秒，将沉甸甸的沙袋搬运至北涧桥、溪东桥等古廊桥的关键部位——牛头梁附近，通过压重加固的方式增加桥体自重，抵御洪水冲击和浮力上托，确保桥体稳固。与此同时，现场拉起了警戒线、设置了警示标识，危险区域全面封闭，严防群众靠近滞留。

9月2日凌晨，筱村镇同样闻汛而动。村干部联合镇专职消防救援队冒雨赶赴文兴桥、文重桥现场，通过装填沙袋、设置警戒线等措施，对两座古廊桥的关键部位进行防汛加固。

泰顺县文博馆馆长林安淮介绍，泰顺境内现存32座廊桥，自9月1日晚起，已对其中的24座木质结构廊桥全部实施沙袋加压，所有廊桥均设置了警戒线与警示标识，并进行了及时封闭管理。

截至9月2日17时许，泰顺水位已逐步回落。目前，廊桥周边的监控设备正实时监测水位变化，一旦水位接近警戒线，将第一时间采取进一步措施，全力确保古廊桥安全度汛。

来 源：温州晚报

原标题： 暴雨夜，泰顺“护桥”队员忙至凌晨为古廊桥“压舱”

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com