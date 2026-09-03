温州广大基层党员干部奋力投入抢险救灾

温州日报 2026-09-03 08:23:00

面对强降雨天气带来的致灾风险，我市广大基层党员干部发扬连续作战精神，全力做好防御应对强降雨各项应急抢险工作。

温州网讯 面对强降雨天气带来的致灾风险交织叠加，我市广大基层党员干部发扬连续作战精神，全力做好防御应对强降雨的各项应急抢险工作。

近两日，他们把人员安全放在首位，迅速做好群众转移和应急救援，深入重点部位排查风险隐患，开展防洪排涝和抢险救灾，抢通应急通道，全力守护人民群众生命财产安全。

瑞安高速口大型排水车排水抢险

提前开展避险转移

成功处置多起险情

受持续强降雨影响，我市多地突发山体滑坡。各地基层干部提前开展避险转移安置，成功处置多起险情，使灾害未造成人员伤亡。

9月1日，文成县峃口镇城东村两委“一肩挑”干部廖乾宠巡查时，发现村内施春花母子两人居住的危旧房，背靠地势险峻的山体。这处山体在连续雨水冲刷下极易塌方，存在重大安全隐患。镇村干部当即上门开展风险告知、耐心劝导避险，反复讲解当前雨情和险情，最终打消了群众的侥幸心理。当晚，基层干部成功将这对母子转移至村文化礼堂进行避险安置并妥善解决他们的食宿问题。第二天早晨，基层干部再次巡查城东村时，发现该房屋后山已发生塌方。因前期处置迅速，当地成功规避一起可能的灾害事故。

泰顺县也出现多起成功避险案例，使险情均未造成人员伤亡。9月1日，彭溪镇干部发现泰顺八中围墙受河水冲刷存在坍塌隐患后，迅速启动紧急转移，将该校53名学生和10名教师全部撤至避灾安置点。当晚，该校东北侧围墙因地基被掏空发生坍塌。仕阳镇下排村后洋自然村一处砖混结构房屋，因后山塌方导致墙体倒塌，所幸户主两人已于前一天在村干部引导下提前转移，成功避险。

奔赴受灾群众身边

全面组织应急救援

在持续强降雨导致的险情灾情面前，我市党员干部积极响应党委政府号召，全力投入受灾群众避险转移和应急救援工作。

在瓯海区潘桥街道罗中村下林垟片，基层干部蹚水赶到独居失明特困老人洪进友家时，积水已漫到床边，老人卧床尚未察觉到危险。大家第一时间扶住老人，切断电源消除隐患，蹚着积水迅速将其安全转移至避灾安置点妥善安置。同时，该街道岷岗村有群众被困菜棚。基层干部第一时间赶赴现场，仔细勘察现场、确认安全路线。村干部一人背起行动不便的被困菜农，一人在旁探路、清理沿途障碍，将被困菜农安全护送至避灾点。

在平阳县怀溪镇高堡村，村两委“一肩挑”干部季绍划带领党员志愿者，火速赶到一位腿脚不便、行动困难的九旬老人家，俯身背起老人将其安全转移至避灾安置点。在苍南县灵溪镇，教育部门联动交通部门组织多架无人机，向该县职业中等专业学校师生送去超万罐八宝粥、超万瓶饮用水，后续还向这所学校和苍南二高等学校开展送餐。在龙港市，横阳支江岸边一名男子因积水上涨被困车内。接到求救信息后，城西派出所民警联合消防、救援等力量迅速出动，开着皮划艇靠近被困车辆，成功将男子救出。

启动防洪排涝减灾

减少城乡设施损毁

针对景区景点、低洼地段、农田水利等重点部位，各地基层干部纷纷下沉一线，紧急启动防洪排涝和防灾减灾措施，尽力减少强降雨对各类城乡设施的破坏。

突发汛情导致鹿城区九山书会部分区域出现明显积涝。该区文旅干部和抢险人员赶赴现场，将可搬运设备转移至安全地带，对固定设备做好防水防护，启动多台抽水设备不间断作业，全力排涝保畅。该区藤桥镇石垟村山区道路沟渠被枯枝杂物堵塞，出现积水溢流隐患。该镇驻村干部刘国仁虽即将退休，但依旧坚守防汛一线，冒雨手持工具清理沟渠内杂草与断枝，疏通排水通道，及时化解路面积水风险。

瑞安市水利局抢险组干部接到险情报告，该市集云山水库溢洪道上方塌方，堵塞溢洪道，影响水库泄洪。该水库位于瑞安主城区，如果泄洪道不及时疏通，可能引发严重后果。水利干部们立即奔赴现场，发现有塌方山体阻碍前行道路，随即调用挖掘机一路清除上山道路障碍。到达水库溢洪道险情处后，开始疏通水库塌方部分，最终排除险情，实现水库顺利泄洪。

奋力抢通道路交通

加快恢复生产生活

我市党员干部火速投入道路交通风险隐患排查和应急抢险处置，奋力推动交通干线尽快恢复基本通行能力，最大程度降低强降雨对群众正常生产生活造成的影响。

在瑞安市，主城区多地积水迅速上涨，周边低洼地带积水严重。该市出动排水排涝应急抢险组43组共141人，启用大流量排水设备，对周松路、瑞安市人民医院瑞祥院区、毓蒙中学、滨江大道等片区采取强排措施，争分夺秒恢复主城区交通。此外，马屿镇多处道路积水，群众出行受阻。该镇永兴村干部徒手开挖墙面，扩大排水口加快内涝外排；西坪村党员挥锄开挖沟渠，奋力排水保障道路通行。

在苍南县，马站镇积谷岭路段发生山体塌方，大量泥石堆积路面导致交通中断。该镇迅速联动苍泰高速施工队，调集铲车、挖掘机等机械设备赶赴现场，组织人员全力开展塌方清理和道路疏通工作。桥墩镇南山头村党员干部巡查中发现该村新利路段发生山体滑坡，导致交通中断。村干部第一时间组织力量进行紧急清障作业，设置醒目警示牌，严禁车辆和行人冒险通行。该镇发凤村干部对村道开展应急巡查，发现桥墩至过坑路段发生塌方。干部们紧急调用铲车进行清理，及时打通受阻道路，保障群众出行安全。

来 源：温州日报

原标题： 风雨中，他们始终把群众安全摆在首位

我市广大基层党员干部奋力投入抢险救灾

记者 张睿 徐龙飞 陈圆圆 林思思 包蓉蓉 通讯员 周旭宝 李作波 夏紫琳 潘笔涵 孙伟芳 白雷 薛贝洁 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com