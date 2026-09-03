温州晚报 2026-09-03 08:52:45

9月2日，受强降水影响，苍南县灵溪一中教育集团之江校区的53名住校生和在校工作人员被困，执行校长黄飞荣蹚水两个多小时、步行约2公里，将一百多份早餐送到了学生手中。

温州网讯 9月2日，受强降水影响，苍南县灵溪一中教育集团之江校区的53名住校生和在校工作人员被困，执行校长黄飞荣蹚水两个多小时、步行约2公里，将一百多份早餐送到了学生手中。

当天下午5时，记者联系上黄飞荣时，他刚带领学校工作人员从民警手中领到晚饭，准备分发给学生。回忆起早上淌水的事情，他连连说，这是应该做的。

凌晨4点多，黄飞荣就醒了。他是这所学校的执行校长，心里装着事儿，根本睡不踏实。“我起来就给食堂负责人打了电话，食堂进了水，灶台熄了火，员工被堵在半路进不来，早饭没着落。”他当时就一个念头：孩子们不能饿着肚子。

5点50分，黄飞荣开车赶到灵溪江湾路一家早餐店，一口气买了20袋糯米饭、10袋炒米粉和100个包子。他特意每样都买了一些——有人爱吃米，有人爱吃面，有人就爱那口热包子，让孩子们有个挑选。

开车返校途中，经过灵浦路时，积水漫过路面，无法行进。此时距离学校还有大约2公里，平时开车只要十几分钟，但这次他却“走”了两个多小时。

黄飞荣没有犹豫，下车拎起几大袋早餐，蹚进积水。水很深，没过大腿，他一步一步往前挪。他本来撑了伞，可走了没几步，风一吹，伞根本握不住，他索性把伞一收，干脆用双手死死攥紧那几个塑料袋。水没过他的大腿，每迈一步，浑黄的泥水就往身上涌，裤腿全湿了，鞋里灌满了水，走一步“咕吱”响一声。

走到半道，塑料袋子终于撑不住了。“啪”的一声裂开一道口子，几盒糯米饭差点滑进水里。他急得手忙脚乱，正巧路边停着一辆消防车，他赶紧跑过去，讨要了一个编织袋，他将早餐重新打包，往肩上一扛，抹了把脸上的雨水，继续赶路。

两个多小时，他就这么一步一步地挪。泥水裹着裤腿，肩上的编织袋越来越沉，胳膊酸得发麻，可他始终没停下。中途口袋里的手机响了，是留守的老师打来的，说孩子们肚子饿扁了，他扯着嗓子回了句，声音被雨打得断断续续，“别急，校长马上来。”

早上8点30分，黄飞荣终于踏进了校门。浑身湿透，衣服贴在身上，头发一缕一缕往下滴水。学生们随即围了上来。热乎乎的包子从编织袋里掏出来时，白汽裹着香气冒了出来。

到达学校后，黄飞荣没有离开，一直留在校内。他介绍，陆续有家长蹚水过来接走了20多个孩子，目前还有33名学生留在学校。“我今晚也不走了，就留在学校里跟他们一起。”

来 源：温州晚报

原标题： “蹚水”两小时为被困学生送包子糯米饭

记者 许雅晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com