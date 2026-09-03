潮新闻 2026-09-03 09:27:29

9月2日上午，暴雨持续倾泻，文成百丈漈镇石庄村门前溪水位猛涨，作为重点山洪灾害风险点，溪道一旦淤堵，沿岸村民家园就直面险情。

9月2日上午，暴雨持续倾泻，文成百丈漈镇石庄村门前溪水位猛涨，作为重点山洪灾害风险点，溪道一旦淤堵，沿岸村民家园就直面险情。

文成县委宣传部供图

“这泄洪口堵不得，早通一秒钟，大伙就少一分风险！”石庄村村干部赵王平话音刚落，便一头扎进齐胸深的浑浊洪水里，俯身埋头摸索清理堵塞的杂物与泥沙。

岸边同伴紧紧盯守水情，伸手接力接应，雨水混着泥浆打满全身，没人退后半步。

文成县委宣传部供图

他们泡在湍急的水流中争分夺秒排险，用满身泥水换来了溪道行洪通畅，牢牢守住了古村防汛的安全线。

来 源：潮新闻

原标题： “泄洪口堵不得，早通1秒就少分风险”文成干部扎进齐胸洪水

通讯员 陈轩 记者 尤建明

本文转自：温州新闻网 66wz.com