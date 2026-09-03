连续作战 风雨共济——温州全城戮力同心坚决打赢防御强降雨攻坚仗

温州日报 2026-09-03 08:41:23

领导干部下沉一线、靠前指挥；巡查人员盯牢水库山塘、地质灾害点、城市易涝点，不留死角；应急力量前置到重点区域、随时待命……全市上下拧成一股绳，强化极限思维、底线思维，把防线钉在最前沿，用连续作战的韧劲迎难而上，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。

温州网讯 当台风倒槽遇到冷空气，暴雨就像拧开的水龙头，从浙江上空倾倒下来，温州首当其冲。

从9月1日8时到2日19时，全市面雨量达240.5毫米。单站雨量更是惊人，苍南灵溪三美、瑞安马屿龙溪、瑞安仙降永宁三地累计雨量均超过530毫米，其中最大的灵溪三美达552.5毫米。

此次强降雨的雨量之大、强度之强、点位之多，历史罕见。温州持续被暴雨锁住，汛情步步升级，考验接踵而至。各地各部门闻“汛”而动，以十二分精神连续作战——

领导干部下沉一线、靠前指挥；巡查人员盯牢水库山塘、地质灾害点、城市易涝点，不留死角；应急力量前置到重点区域、随时待命……全市上下拧成一股绳，强化极限思维、底线思维，把防线钉在最前沿，用连续作战的韧劲迎难而上，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。

文成县二源镇辖区多处道路因边坡塌方、积水实行临时封道。险情出现后，镇村干部迅速抵达现场，采取人工清理与机械作业相结合的方式，清除路面淤泥、落石、倒伏树木。图源：文成发布

雨情罕见，应急响应“三级跳”

1日17时，提升突发地质灾害应急响应为Ⅲ级，仅两小时后，提升至Ⅱ级；同一时间，暴雨橙色预警信号升级为暴雨红色预警信号。

2日16时，突发地质灾害应急响应再次提至Ⅰ级。

不到一天时间，应急响应三级连跳。“复活”的“沙德尔”余威不减，把温州开学季硬生生变成了抗汛季。

这场雨，为何来得如此之迅猛？

据浙江省气象台首席预报员傅良分析，台风“沙德尔”倒槽长时间滞留浙南，海上偏东急流不断输送水汽，持续触发对流降雨。

1日夜间更甚，边界层动量下传，偏东急流进一步增强，水汽输送和风场辐合同步加大，叠加冷暖空气交汇，雨势再度加剧。

更危险的是，8月以来温州已连遭多轮台风和强降雨，山体土壤含水量高度饱和，这轮强降雨又精准砸在前期受灾区域，小流域山洪、地质灾害、城乡积涝风险瞬间拉满。

苍南县受极端强降雨影响发生严重城市内涝，多个观测站点24小时雨量突破历史极值，防汛形势严峻。

苍南县灵溪镇横阳支江堤防晓峰村段出现渗漏险情，苍南县水利局会同灵溪镇工作人员现场开展核查研判，第一时间调拨沙袋、碎石等物资，组织人员采取导渗加固措施，及时控制渗漏风险。图源：苍南发布

防御强降雨，重在预判，赢在前置。

8月29日，温州气象部门就已发出警示：未来一段时间的持续降雨叠加前期饱和土壤，将导致灾害风险处于高位。

市委当即召开调度会，要求发扬连续作战精神，做到思想不松、力度不减、体系不变、队伍不散，慎终如始做好防台“后半篇文章”。

此后市委市政府连续部署、密集研判，强调全市上下把“思想更重视、准备更充分、措施更硬实、工作面更宽、力量投入更大”要求贯穿防汛工作全过程各方面，确保防御应对措施全面落实、落细、落到位。

防汛之战，就此打响。

以快制快，把防线钉在最前沿

雨情急，动作更快。

从科学研判到部署调度，从转移群众到封控险点，温州以预报预警为令，把响应提到险前，把防线钉在一线。

人员转移，抢险动起来。

学校停课、景区关闭、工地停工，党员干部挨家挨户敲门，确保危险区域人员应转尽转、应转早转。

在苍南县，党员干部、村社工作人员迅速进入应急作战状态，连夜下沉一线，查隐患、发预警、转人员、控现场，筑牢防汛安全第一道防线。

2日凌晨，灵溪镇渡龙桥头闸口突发河水倒灌。苍南建发集团党员突击队第一时间赶赴现场，与灵溪镇应急突击队35人协同作战，连续鏖战7小时，累计投放沙包近3000包，成功封堵横阳支江龙渡旱闸缺口。

受强降雨影响，藻溪镇出现大面积内涝，部分低洼区域积水最深达到两米。该镇1日连夜启动人员转移工作，党员干部挨家挨户排查，次日上午便已劝离转移群众847人，劝离被困群众147人。

9月2日上午，灵溪镇双台街群众报警称，被困老人亟需转移到人民医院救治。接警后，苍南县消防救援局工作人员迅速集结消防车、多名指战员，携带橡皮艇等救援装备奔赴现场，将群众紧急送到医院救治。图源：苍南发布

“穿好救生衣，我们扶你上冲锋艇！”龙港城西派出所民警辅警与消防救援人员兵分多路，直插积水最重区域。浅水区，他们背、抱、搀扶，把老人孩子逐一护送到安全地带；深水区，橡皮艇与挖掘机接力转运，确保被困市民全部平安脱险。

重点部位，紧紧盯起来。

风雨即是号令，各地聚焦地质灾害点、小流域山洪、山塘水库、平原河网、低洼易涝点、临水临崖地带等，全部落实24小时动态巡查，发现险情即查即报即处，不让任何一处隐患演变成灾。

水库调度，早动、快动、大动。8月31日以来，全市20座大中型水库累计下泄水量1.48亿立方米，提前腾出防洪库容。

在洞头南塘标准塘水闸与泵站，对启闭设备、泵组电机、供电设施全面调试，反复确认运行状态，提前做好排涝准备。值班巡查紧盯水位，根据雨情汛情及时启闭水闸、启动泵站，确保极端风雨下，水利设施拉得出、用得上。

洞头区大门镇重点巡查老旧房屋、沟渠管网，开展沟渠、下水管道疏通及道路清障作业。图源：洞头发布

障碍堵点，迅速清起来。

平阳县凤卧镇内塘村河道被上游冲下的枯木杂物严重壅塞，行洪能力锐减。内塘村村两委干部紧急集结，在暴雨中合力拖离粗大树干，及时打通行洪通道。

文成县周壤镇大坑村遭遇短时强暴雨侵袭，河道沟渠出现杂物淤堵，防汛压力陡增。村干部和网格员迅速奔赴现场，蹲在渠沟边徒手清理树枝、杂草等淤积杂物，全力排除积水隐患。

硬仗硬打，守牢底线更护人心

暴雨持续猛灌，而温州做到了没有一处水库垮坝，没有一个地质灾害点酿成重大险情，用最硬的手段守住底线，也用最暖的方式护住人心。

硬仗硬打，守住“三条底线”。

只听屋后轰隆一声巨响，瓯海泽雅龙头村一处民房被滑坡土体冲塌一角。前脚刚被村干部劝离的户主夫妇惊魂未定，转头向村党支部书记季学滔等人连连道谢。

原来，龙头村村“两委”在扩面巡查中，提前发现这栋民房后方有滑坡风险，随即启动应急避险处置。正因发现早、处置快、撤离迅速，这起滑坡未造成人员伤亡，实现成功避险。

在瑞安市安阳街道的君子石社区，社工们正在现场排险。摄影: 蒋文广

而在青文高速1标弃土场，上方边坡突然发生临时滑塌，项目部区域活动板房被轰然推倒。所幸，60名项目部人员早已全部提前转移，这场意外最终有惊无险，未造成人员伤亡。

在瑞安市安阳街道，瑞祥山山洪的倾泻，让西岙村老人公寓和万科星汇里小区受到威胁。街道社区迅速联合有关部门连夜抢挖多条水渠，并开凿一条三四米深的截洪沟，成功将洪水引流。“都是为了群众的安全，白天我们还要不断清理水渠石子，确保引流畅通。”君子石社区工作人员陈永龙说。

雨中送暖，护住“一方百姓”。

在极端降雨影响下，苍南县职业中等专业学校因地势低洼，校园积水快速暴涨，最深积水没过车辆顶部，全校2500余名师生被困校内。县交通运输局低空经济发展中心接到救援调度指令，第一时间统筹调配子午科技等本地低空企业多架中大型吊运无人机，紧急奔赴受灾校园开展空中救援。

满载食品、饮用水等急需物资，无人机精准飞越积水封锁路段，在校园安全区域完成定点空投。首批应急物资顺利送达师生手中，解了校内物资短缺的燃眉之急。

暴雨还没有结束，台风季也还没有收场，但这场极端强降雨给出了答案：温州的防线是实的，干部是硬的，人心是齐的。

把责任扛到底，把防线守到底，把百姓护到底——这是温州在暴雨中写下的承诺。

来 源：温州日报

原标题： 连续作战 风雨共济——温州全城戮力同心坚决打赢防御强降雨攻坚仗

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com