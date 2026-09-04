温州都市报 2026-09-04 09:35:50

9月2日上午，在市区瓯江路中科先进技术温州研究院六楼的细胞实验室内，吉君（温州）生物科技有限公司（以下简称“吉君生物”）的技术人员正对一批刚刚运抵的特殊样本进行活性复检。这批样本共100余管，系部分常用细胞系及经基因编辑技术精准改造的兔胚胎细胞。

温州网讯 移液、滴加、静置观察……9月2日上午，在市区瓯江路中科先进技术温州研究院六楼的细胞实验室内，吉君（温州）生物科技有限公司（以下简称“吉君生物”）的技术人员正对一批刚刚运抵的特殊样本进行活性复检。这批样本共100余管，系部分常用细胞系及经基因编辑技术精准改造的兔胚胎细胞。

吉君生物相关负责人韦浃琪介绍，这批样本经长距离冷冻运输后，正在实验室逐步进行活性筛查，“目前复检数据良好，整体情况符合预期。后续将用于疾病机理与分子通路等基础研究。”

吉君生物于2026年初正式入驻中科先进技术温州研究院，其核心技术源自吉林大学李占军教授、王东旭教授团队历时十余年攻关的“人类疾病基因编辑兔模型”项目。韦浃琪介绍，吉君生物自有优化开发的基因编辑技术体系能够对特定DNA片段进行精准的删除、插入或替换，利用兔等动物构建出对应的人类疾病模型。在实践中，学界目前主要动物模型涵盖小鼠、兔、猪及猴子等。其中小鼠应用最广，但因其生理、遗传等方面与人类的巨大差异，难以真实模拟神经退行性疾病、糖尿病等的复杂病理进程；猴子虽进化亲缘度更近，但实验周期长、伦理要求严苛、成本高昂，无法作为常规研究载体。

经过成本、周期、伦理及医学转化潜力等多维度权衡，李占军、王东旭团队最终锁定兼具实验优势与临床价值的兔模型作为产业化突破口。“现阶段，我们已构建了涵盖代谢、衰老、发育及神经退行性疾病等4大类32种基因编辑兔疾病模型的商品化模型库。相关的兔模型研究处于领先水平，其中核心技术拥有自主知识产权，病理模型储备超100种。”韦浃琪说。

以代谢类疾病为例，团队已成功培育出具有持续高血糖、胰岛素耐量、胰腺形态异常等典型症状的MODY型糖尿病兔模型，其可自发出现类似人的糖尿病足、糖尿病眼病、肾病等典型并发症，为揭示发病机制和验证候选药物提供了重要实验载体。在神经退行性疾病领域，团队同样构建出包括阿尔茨海默病模型在内的多种疾病模型。其中阿尔兹海默病模型实现了传统啮齿类模型无法同时复现的所有典型病理特征的同时出现，包括：认知障碍、tau蛋白过度磷酸化并沉积 、Aβ蛋白沉积等，为解析相关分子通路及筛选新药靶点提供了关键支撑。

韦浃琪透露，企业后续将与相关机构合作拓展动物繁育、疾病机制研究等业务。“眼下，我们正积极对接多家本地医疗机构和高能级创新平台，依托温州扎实的医疗资源与活跃的产业生态，加速从研发到应用的成果落地。”

来 源：温州都市报

原标题： 另辟蹊径！吉君生物用“兔子”攻克人类疾病

该研发企业年初入驻中科先进技术温州研究院

记者 陈恩欣/文 黄超/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com