温州日报 2026-09-04 09:35:30

依托温州园博园文旅流量优势，瓯疆特产园博工坊店日前试营业。

温州网讯 依托温州园博园文旅流量优势，瓯疆特产园博工坊店日前试营业。门店立足地域特色、健康品质与文化传承三大核心，打造综合性特产运营展示平台，让市民游客在家门口就能沉浸式领略大美新疆的物产风情与人文魅力。

走进店内，整体装修陈设、人员服务处处彰显浓郁的西域风情。门店总建筑面积2500余平方米，精心打造17个新疆地理、历史、风光、物产等主题科普展区，并配套500平方米的名优特产卖场，汇聚近500种新疆特色商品。游客畅游温州园博园园林景致之余，可驻足店内，沉浸式感受新疆与温州两地物产互补、文化交融的独特韵味。

特色卖场内，各类新疆特色好物琳琅满目，涵盖乳制品、坚果干果、棉纺羊绒制品、养生保健品、精油日化等多个品类，适配不同年龄段消费者的需求。其中，新疆手工文创、乳制品零食深受青少年与儿童喜爱；驼奶粉、肉苁蓉、黑蜂蜜等天然营养品备受中老年消费者青睐；长绒棉袜、羊绒披肩、特色洗护用品则是中青年女性的选购热门。

“以往网购新疆特产，不仅运输周期长，还需要费心甄别挑选，在这里可以直观触摸、挑选实物，便捷又省心。”正在店内选购的市民林先生说道。

门店销售主管阿力亚介绍，新疆地域辽阔、物产丰饶、风光旖旎，门店的设立，为暂时无法远赴新疆的市民游客搭建了近距离了解新疆的窗口，既让大众全方位认识真实、鲜活的新疆，也为新疆各族群众拓宽就业增收渠道，助力对口支援与两地经济文化交流。

据了解，门店运营方浙江瓯疆供应链有限公司，依托浙江对口支援新疆的独特桥梁优势，所有商品均直连新疆产地供应链，深入新疆各地甄选好物，严格筛选驼绒驼奶、原生态长绒棉、彩棉等优质原生产品，将新疆纯净天然的物产资源直达温州市场。同时，该门店内还专门设置了瓯越本土特色区域，汇聚曹潘园、香海、老酒汗等温州知名名优特产，巧妙融合新疆物产的豪迈风骨与温州风物的精致底蕴。

此次瓯疆特产园博工坊店的落地，实现了新疆好物走进江南、温州味道联结边疆的双向流通，让疆瓯两地文化与物产双向奔赴，为两地文旅融合、经贸互通搭建了全新载体。

来 源：温州日报

原标题： 17个主题科普展区+1个特色卖场！园博工坊重磅打造瓯疆特产园

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com