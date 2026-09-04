物业费每平方米0.7元20年不涨 业主自办物业探索服务老小区新路径

温州晚报 2026-09-04 09:15:56

宏源锦园是个有二十多年房龄的老旧小区，共222户居民。物业费标准一直维持在每平方米0.7元，未曾上调。

王卫杰在小区值班室

温州网讯 一天午后四时，鹿城区宏源锦园，三名物业工作人员从1栋一楼一业主家出来。走在最前面的王卫杰抹了把汗，回头对维修工李国保说：“看来下步得把地面挖开，疏通只能治标不治本。”

这已是今年7月以来这处地下管道的第四次堵塞。路面沉降导致管道错位，污水倒灌，每隔半个月就得疏通一回。宏源锦园是个有二十多年房龄的老旧小区，共222户居民。物业费标准一直维持在每平方米0.7元，未曾上调。低廉的收费背后，是设施老化、维护经费捉襟见肘的窘境。小区物业管理曾一度瘫痪，但如今小区路面整洁、中心花园处处透着精心打理的痕迹，这一切变化都始于小区业主王卫杰心中的一个念头。

改善家园，得靠业主站出来

42岁的王卫杰来自河南驻马店，2019年在宏源锦园购房落户，供职于本地一家地产企业。得益于单位就在家附近且工作压力不大，让他有充足的业余时间，关注小区的各项事务和邻里诉求。

而真正推动他深度投身小区治理的，是纠缠多年的地下车库漏水顽疾。那水从顶上渗下，地面常年湿滑，车漆被腐蚀，墙体长出霉斑。前物业公司服务模式被动僵化，居民诉求提交后响应滞后、落实乏力，业主满心焦急，却找不到破解办法。“打电话找物业，沟通不了；找政府部门反映，也解决不了。”王卫杰忆起往昔，语气里仍带着当年的无奈。

2022年，怀着为邻里办实事的朴素愿望，王卫杰主动加入小区业委会。“当时没想太多，就是觉得小区的事，总得有人管。”此后，他把车库漏水列为头号攻坚目标，协调各方力量，紧盯施工各个环节。2024年9月，困扰小区多年的车库漏水问题终于彻底整改完毕。看到业主们纷纷拍手称好，那一刻，他更加坚信：改善家园，不能指望外力施舍，只能靠业主自己站出来。

物业走了，自组公司来承接

彼时，宏源锦园前期物业已服务十多年，受限于每平方米0.7元的低收费标准，收支长期失衡，服务不断滑坡，设施维修等基础服务近乎停滞。为打破困局，2024年，业委会耗时大半年公开选聘新物业，业主们满怀期待，以为小区治理迎来转机。然而，新公司入驻两个月后，上头总公司意外因资金链断裂、员工工资无法发放而瘫痪。消息传来，整个小区哗然。

“花了那么多精力，结果却是这样。”但失望之余，王卫杰看到了一线光亮：公司垮了，可水电工陈军、保安、保洁、车库管理员，一个也没走，依旧每天到岗，报修随叫随到。“这些人熟悉小区业主情况，工作认真负责，要是散了，太可惜。”就此，一个大胆的念头在他的脑海里萌生——把这些人全部留下来，注册一家物业公司，受聘承接整个小区的运维重担。

2024年10月15日，温州巨贤物业管理有限公司正式成立，注册地址就设在宏源锦园内，真正做到扎根小区、服务邻里。谈及“巨贤”二字，王卫杰解释：“巨贤，就是汇聚一群踏实的贤人，沉下心把邻里小事一件件做好。”此后，他主动退出业委会，全身心投入物业服务工作。

巨贤物业自成立之初便确立保本运维的定位。经细致核算，小区全年物业费叠加停车管理收入约32万元，恰好覆盖8名员工全年工资总额；业委会每年给予少量补助，用于设备添置和应急维修，公司不追求经营结余。

毫无物业服务经验的王卫杰，从疏通下水道、清掏雨水井、修剪绿化带干起，事事亲力亲为。同时，公司聘请资深物业人士叶群担任物业主任，负责日常调度和业主沟通，构建起“业主牵头、专业管理、全员实干”的运转模式。一支由八个人组成的精简团队扛起了整个小区安保、保洁、维修、停车管理等全部事务。面对人少事杂的现实，全员一岗多责，以实干保障小区日常运转。

一份信任，真心付出换来

这几天，温州暴雨如注，宏源锦园小区路面却难觅积水，只因工作人员早在前几日便逐一清理窨井、疏通管道，把功夫下在了台风雨到来之前。两年来，巨贤物业团队把小区当成了自己的家，用心打理着每一处细节。

业主微信群里，物业主任叶群坚持“几分钟内必有回复”，彻底扭转了过去“慢回复、不处置”的局面。有业主报修楼道灯不亮，不到半小时，水电工陈军已拎着工具包上了楼。信任，是在物业工作人员一次次不起眼的行动中生长出来的。

台风“沙德尔”来临前夜，一位出差在外的业主给陈军打来电话：“我家密码是××××，麻烦你帮我去关下窗。”把家门密码托付给物业，这份信任，没有日复一日的真诚付出，换不来。

今年夏天，物业组织众员工对小区进行绿化清理。烈日下，几人头戴斗笠、蹲在地上拔除杂草、修剪枯枝，几位路过的业主见了，转身从家里拎来矿泉水……

业委会主任邵文超对物业团队的评价甚是直白：“他们的工作，没话说。现在小区里里外外环境大变样，住着舒心多了。”采访当天，正当记者在小区与众人聊得热乎时，物业主任叶群迎面走来，手里拎着一盒月饼，径直递给一旁的陈军：“6幢吴女士托我带给你的，说是中秋节的一点心意。”叶群笑着补充道，“这样的温情场景在我们小区里早已不是新鲜事——业主们常把家里的吃食送到物业办公室，前两天2幢4楼一位业主把从老家带来的西瓜切好送了过来，非要让大伙儿尝尝鲜。”

没有完美，只有不断精进

在宏源锦园，即便业委会、业主、物业三方心往一处想、劲往一处使，那些与老旧小区相伴而生的治理难题，依然像一道道绕不开的坎，横亘在眼前。其中，绿化养护便是让人头疼的一桩，原先一直外包给第三方公司，一年费用8000元。钱少，活自然难精，工人们来去匆匆，效果也就可想而知。

去年，物业咬咬牙收回了养护工作，自己购置了割草机、修枝剪、喷雾器，打算踏踏实实地干。可真正上手才发觉，养护一片绿地，远比想象中复杂，桩桩件件都是门道。“我们也在学，边干边摸索吧，种花养草这事儿，只要用心总能干好。”王卫杰说。

停车难又是一块“硬骨头”。222户居民，固定车位仅101个，登记车辆却超过280辆，眼下小区内部道路改建工程正在努力推进。“小区治理没有完美，只有不断精进。”王卫杰笑着说。

从濒临失管到秩序井然，宏源锦园的蜕变不过三年，而王卫杰想得很远，他表示公司短期目标是把小区剩下的短板补齐；长期则希望在保本微利的前提下，承接周边老旧小区的物业服务，摊薄人工成本，让这支踏实的队伍长久留下来。

物业领头，业委会支持，两百多户倾力信任，每平方米七毛钱的物业费，不仅守住了老旧小区的体面与秩序，更蹚出了一条低成本、有温度、可复制的善治新路。

来 源：温州晚报

原标题： 每平方米0.7元，物业费20年不涨价！

业主自办物业管好家园 老小区探索治理新样本

记者 赵小娴 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com