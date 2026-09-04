从“点上开花”到“面上成景” 解码温州新型技术改造进阶路

温州日报 2026-09-04 09:06:28

根据试点要求，我市将积极探索新型技改产业升级路径，通过“点”上打造数字化智能化示范标杆、“线”上推动产业链数字化智能化贯通、“面”上夯实产业集群与园区数字化驱动的产业变革，我市为传统制造向智能制造跨越提供“温州实践”。

润新公司生产车间。 苏巧将 摄

宝泰电子智能生产车间。

温州网讯 今年5月公布的全国2026年度制造业新型技术改造城市试点名单中，我市成功上榜，成为全国第三批制造业新型技术改造试点城市。

根据试点要求，我市将积极探索新型技改产业升级路径，通过“点”上打造数字化智能化示范标杆、“线”上推动产业链数字化智能化贯通、“面”上夯实产业集群与园区数字化驱动的产业变革，我市为传统制造向智能制造跨越提供“温州实践”。

“点”上突破 数字化智能化改造示范

对于处于充分竞争行业的制造业企业来说，通过数智化改造实现提质增效，是我市试点新型技术改造的一大使命。

近年来，我市在全省率先实现规上工业企业数改1.0全覆盖，2.0达标企业近五千家，累计培育省级未来工厂、智能工厂（数字化车间）超170家，同时，推进“千企智改”，近三年实施智能化技改项目超4000个。

智能化改造前，乐清昌德成电子有限公司一年业务量中高端份额仅占30%左右；近3年来，高端产品份额已占总销售额约80%。随着公司制造精细化、智能化水平不断提升，接到的客户订单也越来越多，海尔、美的、美菱、广汽等一线家电和汽车品牌，都成为其“朋友圈”里的常客。通过引进智能化生产线，合隆防爆公司生产的免维护节能防爆LED灯具、自动悬挂式防爆灯被列为“国家火炬计划项目”“国家级星火计划项目”，成为中石油、中石化、中海油、国家管网等央企的供应商。在当下温州，这样的技改场景渐成常态。

如果说“机器换人”解决的是生产制造过程中的自动化问题，那么“未来工厂”则进一步瞄准更高阶段的智能化目标，降本增效显著。作为省未来工厂，金田塑业运用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，打破各业务系统数据各自为政的局面，实现数据贯通融合及可视化，实现了人均生产效率提高20%、运营成本下降25%的成效。截至目前，全市已累计建成国家卓越级智能工厂1家、省级未来工厂7家、省级智能工厂（数字化车间）163家。同时，我市将加快老旧设备更新改造，加快淘汰超期服役的落后低效设备，提升行业数字化、绿色化水平。

“线”上贯通 全供应链协同改造示范

在“点”上突破的同时，我市积极引导和支持链主企业、龙头企业建设智慧供应链、绿色供应链，开放数字系统接口，引导供应链企业接入，在研发设计、生产制造、仓储物流等环节实现企业间高效协同。把“点”上的标杆经验转化为“面”上的整体优势。

作为千亿级电气产业集群的主要生产基地，乐清本地配套率达85%以上。当地链主企业联合“智能电气产业大脑”，将需求、交付、计划、库存等关键数字化模块进行“裁剪”，开发出适合供应商使用的轻量化应用系统，实现与供应商之间订单、库存等数据的实时同步。

浙江天工紧固件股份有限公司作为正泰电气的配件供应商，依托智能电气产业大脑，一口气改造了十大“轻量级”场景，实现运营成本下降22%、生产效率提升28%、能源利用率提升8%。目前，乐清已有143家企业通过此类“链式数改”完成数字化升级，产业链数据逐步实现规范、统一与共享。数据显示，通过“链式协同”数改，乐清电气产业集群供应链协同效率提升25%以上。

不少行业龙头和链主企业不仅自身实现数字化转型，更将“数据大脑”的智慧延伸至整条产业链，通过组建创新联合体攻克核心技术，引领产业链从“中低端”迈向“中高端”。“未来企业不仅拼产品、拼价格，更要拼供应链。”瑞立集团董事长张晓平表示，企业做到一定规模后，向产业链上下游延伸，不仅可以降低零部件生产成本，还可以提升供货效率和物流速度。

通过政策引领，我市逐步实现从最初的“点”上实施机器换人、“面”上实施成套生产线改造，到实施数字化车间/智能工厂建设，再到现在“点”上以企业为主体建设“未来工厂”，“面”上以行业为主体推进数字化转型升级，全面构建全产业链的智能化制造、数字化管理新模式。在这一模式推动下，鹿城鞋革、龙湾阀门和智能装备、瓯海眼镜、乐清智能电气、瑞安汽车零部件和永嘉泵阀等我市主要传统制造业的“一地一特色”产业基本纳入全省中小企业数字化改造试点。

“面”上成景 产业集群与园区跃升示范

根据试点要求，在“面”上，我市将夯实产业集群与园区数字化根基，构建区域创新生态，形成全方位、多层次的转型推进体系。

如瓯海经济开发区内30家眼镜制造企业通过统一的数据接口，实现设计图纸、模具库存和质检标准的互联互通，协同接单能力提升40%。这个曾经的“低小散”集聚区，正蜕变为国家级中小企业数字化转型试点标杆园区。作为产业集聚的主要平台，各类工业园区成为面上新型技术改造的主阵地。当前我市正通过三大举措，逐步实现园区改造从数智化“单点突破”走向“系统重构”。

培优数字化服务“生态圈”。依托“一港五谷”等重点产业平台，温州已集聚省级产业数字化服务商36家，近两年累计服务本地企业6800余家，去年省级数字化服务商数量位居全省第二。这些“懂行”的服务商深入车间一线，将成熟的解决方案拆解、模块化，让广大中小企业“改得起、用得上”。

筑牢新型基础设施“硬支撑”。培育数字化转型专业化服务商，为企业技术改造提供评估诊断、场景培育、技术验证等公共服务。如数安港加速建设国家数据基础设施试点，瓯海经济开发区推行光伏发电与用户侧储能项目，为绿色生产提供坚实的能源保障。

同时，支持先进制造业集群核心承载园区、高新区等科技产业园区聚焦主导产业，组织重点企业开展数字化技术改造示范项目建设，引导园区内其他企业“看样学样”实施技术改造。

来 源：温州日报

原标题： 从“点上开花”到“面上成景” 解码温州新型技术改造进阶路

记者 李中

本文转自：温州新闻网 66wz.com