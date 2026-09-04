国新办发布会解读“十五五”体育强国建设“任务书”

新华网 2026-09-04 10:44:15

国务院新闻办公室3日举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会。国家体育总局有关负责人介绍了“十五五”时期体育强国建设相关目标和重要举措，内容涵盖备受关注的全民健身、竞技体育、体育产业和青少年体育等方面。

今年7月，经国务院批复同意，国家体育总局印发《体育强国建设“十五五”规划》（以下简称《规划》），对“十五五”时期加快建设体育强国、推动体育高质量发展作出了系统部署。

9月3日，国务院新闻办公室在北京举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，国家体育总局局长高志丹，国家体育总局群众体育司司长陈杏年、竞技体育司司长张新、体育经济司司长杨雪鸫介绍“十五五”时期体育强国建设有关情况，并答记者问。新华社记者 潘旭 摄

全民健身：更精准、更广泛、更智慧、更融合、更规范

当天发布会上，国家体育总局局长高志丹表示，体育总局将不断完善全民健身公共服务体系，到2030年，实现人均体育场地面积达到4平方米左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，新建或改扩建5000个以上小（微）型体育公园、小型健身中心、多功能运动场及群众滑冰场。

国家体育总局群众体育司司长陈杏年用五个关键词概括新周期全民健身计划的特点：“更精准、更广泛、更智慧、更融合、更规范”。

陈杏年说，过去重点解决健身场地、健身组织、健身指导、健身活动“有没有”的问题，现在更加强调精准化供给。在持续保障“一老一小”、妇女、农民、残疾人健身权益的同时，把新就业群体纳入全民健身服务范围，努力做到“人人皆可运动、人人享有健康”。

8月5日，市民在长春市一处户外公共健身场地打网球（无人机照片）。新华社记者 许畅 摄

健身需求在升级迭代，健身场地也要与时俱进。陈杏年说，体育总局将因地制宜建设匹克球、轮滑、滑板、水上运动等新兴项目场地，“让一处处‘小而美’的运动空间成为城乡民生新场景和群众生活新亮点”。

竞技体育：从“重点突破”到“全面发展”

高志丹介绍，“十五五”时期将推动竞技体育全面均衡发展，实现从“重点突破”向以“633”项目为重点的“全面发展”战略转型。

“633”项目中，“6”指跳水、体操、举重、射击、乒乓球、羽毛球六大传统优势项目，第一个“3”指田径、游泳、水上运动三大基础项目，第二个“3”代表篮球、排球、足球“三大球”。

高志丹说，要持续提升竞技体育综合实力和国际竞争力，努力保持获世界冠军数量位居世界前列，在洛杉矶奥运会、阿尔卑斯山区冬奥会等世界大赛上再创优异成绩。

2月6日，中国体育代表团在米兰冬奥会开幕式上入场。新华社记者 薛宇舸 摄

中国体育代表团即将出征爱知·名古屋亚运会。高志丹表示，将锚定实现精神文明和运动成绩双丰收的目标，提振精神、顽强拼搏、争创佳绩，努力为祖国和人民交上一份合格的答卷。

如何通过市场机制作用促进竞技体育高质量发展，成为当日发布会上的焦点。国家体育总局竞技体育司司长张新介绍，体育总局将有序放开办队、办赛、参赛等方面的限制，支持企业、高校、行业协会、俱乐部、家庭等多元主体参与竞技体育，“让各类主体都能成为竞技体育的合伙人”。目前，体育总局已出台相关政策文件，并在板球、壁球、棒球等项目上进行了实践探索。

2024年7月26日，中国体育代表团在巴黎奥运会开幕式上。新华社记者 吕小炜 摄

体育产业：“三个聚焦”撬动7万亿目标

“十四五”时期，我国体育产业的总规模和增加值均保持了较快增速。数据显示，2025年全国体育产业总规模已达5.12万亿元。体育用品市场规模达2.49万亿元，体育领域国家级专精特新“小巨人”企业已达294家。

《规划》提出，到2030年，我国体育产业总规模超过7万亿元。国家体育总局体育经济司司长杨雪鸫在发布会上用三个“聚焦”解读体育产业提质扩容升级的路径。

7月25日晚，人们在江苏常州文化广场“苏超”比赛观赛点的特色集市上休闲购物。新华社发（陈暐 摄）

一是聚焦“好办又好看”，深耕赛事经济发展。“好办”是提高办赛审批效率，缩短审批周期，降低办赛门槛和成本；“好看”主要是提升赛事观赏性和群众体验感、参与感。

二是聚焦“发展与安全”，升级户外运动产业。体育总局将推动建设100个高质量户外运动目的地，此前已公布第一批49个目的地名单。杨雪鸫说，要让人民群众“更好拥抱自然、享受户外”，切实将绿水青山、冰天雪地转化为金山银山。

三是聚焦“科技与创新”，培育产业新增长点。杨雪鸫说，体育总局将加快大数据、人工智能等新技术在体育领域的应用，培育线上直播、线上培训、虚拟体育、智慧运营等新业态，“为体育产业发展插上科技的翅膀”。

2025年12月18日，在位于山东德州乐陵市的泰山体育产业集团有限公司的生产车间，工人在组装自行车。新华社发（王彦冰 摄）

青少年体育：一个都不能少

青少年体育方面，高志丹表示，将一体推进青少年身心健康促进和竞技体育后备人才培养。体育总局要办好青少年“三大球”和田径两大品牌运动会，“让热爱体育、有运动天赋的青少年脱颖而出”。

此外，体育总局将进一步深化体教融合，巩固扩展“小学—初中—高中”贯通的“三大球”后备人才培养体系；同时聚焦青少年近视、肥胖、脊柱侧弯、心理健康等重点问题，开展体育运动促进青少年身心健康试点。

图为8月8日在北京拍摄的第43届“百队杯”足球赛场景。新华社记者 鞠焕宗 摄

陈杏年表示，“十五五”时期将不断优化青少年体育活动供给的量与质，完善面向全体、覆盖基层、贯穿全年的青少年体育赛事活动体系，推动赛事活动资源向城乡基层倾斜；此外，体育总局将增加青少年科学健身普及和指导，通过实施青少年科学健身普及行动，整合体育、教育、卫健等领域专家资源，让更多青少年“掌握运动与健康的知识”。

陈杏年说，体育总局还将通过开展体育支教志愿服务、引入社会公益力量捐赠体育器材、开展健身科普公益巡讲等方式，切实加大在边远地区青少年中推广普及体育的力度，“努力实现运动促健康的道路上‘一个都不能少’的目标”。

来 源：新华网

原标题： 国新办发布会解读“十五五”体育强国建设“任务书”

记者：焦子琦、许仕豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com