新华网 2026-09-04 10:42:23

工业和信息化部等十部门9月3日发布《促进中小企业发展“十五五”规划》，系统构建了“十五五”期间中小企业高质量发展的顶层架构、目标体系与实施路径。

中小企业是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。

“十四五”以来，我国中小企业发展成效显著。截至2025年底，中小企业数量超过6300万户，占经营主体数量95%以上；累计培育专精特新“小巨人”企业1.76万家。2025年，全国规模以上中小企业的用工人数超过1.28亿……

“当前，新一轮科技革命和产业变革加速突破，大国博弈更加复杂激烈，中小企业发展战略机遇和风险挑战并存。”工业和信息化部中小企业局负责人表示，面对新形势，需要进一步加大政策支持力度，强化改革创新举措，增强企业内生动力，巩固壮大实体经济根基。

“十五五”时期，促进中小企业发展的着力点在哪儿？

答案首先指向了企业自身的变革与升级。

“持续培育专精特新中小企业、专精特新‘小巨人’企业”“引导中小企业制定商标品牌战略”“引导中小企业健全产权结构”……围绕强化企业培育，规划作出一系列安排。

“未来五年是我国专精特新中小企业从量的积累迈向质的飞跃的关键期。”中国电子信息产业发展研究院副院长张小燕说，各方要有力有序落实规划要求，构建起系统化、长效化、制度化的专精特新中小企业发展壮大机制，持续擦亮“金字招牌”，充分释放企业发展活力。

当今，数智技术日新月异、绿色低碳产业蓬勃发展。作为产业体系的重要微观基础，中小企业更需要顺应潮流，加快数智化、绿色化发展步伐。

国务院发展研究中心企业研究所副所长马源认为，规划聚焦加快中小企业数智化、绿色化转型工作作出前瞻部署，“推进链群融通数字化转型”“打造中小企业人工智能应用服务链”“拓展政府采购绿色产品范围和规模”等举措，将拓宽中小企业转型升级发展路径。

推动大中小企业协同融通发展，是应对全球产业链深度重构的关键之举。

针对大企业带动意愿不足、跨部门与跨区域协同不深等现实堵点，规划提出鼓励科技领军企业向中小微企业开放科研条件和应用场景、提供技术开发服务，大力培育中小企业特色产业集群等。业内人士认为，这些举措从系统视角出发，旨在构建一个大中小企业相互依存、相互促进的良性产业生态。

中小企业高质量发展，激发内生动力是根本，夯实外部保障则是关键。

一段时间以来，资金、人才、数据等核心生产要素存在供给错配、获取成本高、流通壁垒多等突出瓶颈，制约着中小企业创新、转型与长期成长。

“规划单独设立篇章，围绕融资、人才、数据等要素出台系统化、分层分类配套政策，构建覆盖企业全生命周期的要素保障体系，精准破解中小企业要素获取难题。”中国人民大学副校长郑新业说。

资金短缺是中小企业普遍的发展约束。规划提出引导金融机构加大对中小企业信贷支持、设立国家中小企业发展基金二期等。郑新业认为，规划推动信贷、股权、债券、担保、产业基金协同发力，搭建多元化融资供给矩阵，能够有效破解融资难、融资贵、期限错配难题。

中小企业高质量发展，离不开高水平服务。

围绕健全中小企业服务体系，规划明确“强化国家、省、市、县四级中小企业公共服务体系建设”“建优建强全国中小企业服务‘一张网’”“创建一批国家中小企业公共服务示范平台（基地）”……

中国中小企业发展促进中心主任翁啟文说，规划从服务体系、服务方式、服务主体和服务内容等方面，对未来一段时期中小企业服务工作的制度机制作出了全面部署，将推动中小企业服务从“有没有”向“好不好”跃升、从“分散化”向“系统化”转变。

蓝图既定，重在实干。中国中小企业协会常务副会长马彬表示，全社会统筹协同、一体推进，确保各项举措落地见效，广大中小企业必将迎来全方位、深层次的质量效能跃升，为推进新型工业化、发展新质生产力发挥更大作用。

来 源：新华网

原标题： 未来五年，如何促进中小企业高质量发展

记者：周圆、唐诗凝、李倩薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com