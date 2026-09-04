新华网 2026-09-04 10:44:12

在商务部3日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人黄玲就中欧贸易投资磋商、法国实施“反超快时尚”法、美国利用G20炒作所谓“经济失衡”论调等热点问题进行回应。

在回应有关中欧贸易投资磋商的提问时，黄玲表示，6月29日中欧贸易投资磋商机制首次会议以来，商务部与欧方保持各层级密切沟通，深入探讨妥善解决各自经贸关切的可行方案。8月31日至9月2日，商务部副部长凌激与来访的欧委会贸易和经济安全总司副总司长雷东内举行会谈，就双方关注问题进行深入、坦诚、建设性沟通，并指导双方团队开展多轮专业磋商。

“中方要强调的是，中欧各层级磋商应坚持稳定、平衡的中欧关键贸易伙伴关系定位，坚持平等解决彼此关切，不能单方面提要价、谈条件，甚至动辄以关闭市场做要挟。”黄玲说。

发布会上，有记者问：法国“反超快时尚”法于2026年9月1日起正式生效实施，对符合条件的纺织产品征收环境罚款。希音、特木、速卖通等跨境电商平台在法经营将受到怎样的影响？商务部对此有何评论？

黄玲表示，中方注意到，根据“反超快时尚”法，法国政府已启动所谓“惩罚性”收费的实施工作，中方对法方执意推进这项带有明显歧视性的贸易限制举措表示强烈不满和坚决反对。

黄玲说，中方敦促法方立即停止“反超快时尚”法的实施，通过平等对话的方式，妥善解决双方在可持续纺织贸易领域的分歧，为中资企业营造公平、非歧视的市场环境。如法方一意孤行，中方将采取必要措施，维护中资企业正当权益，由此产生的一切后果由法方承担。

谈及近期美国利用G20炒作所谓“经济失衡”论调，黄玲表示，中方认为，利用G20等多边机制场合炒作所谓“经济失衡”和“产能过剩”等论调，其实质是推行保护主义，为对华施压限制找借口，中方对此坚决反对。

“这只会扰乱全球经贸秩序，损害全球经济健康发展。各国应坚持多边主义，加强政策沟通协调，扩大开放合作，共同维护稳定畅通的全球产供链，推动实现互利共赢。”黄玲说。

来 源：新华网

原标题： 商务部回应中欧贸易投资磋商等热点问题

记者：王聿昊、谢希瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com