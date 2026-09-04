正在阅读：3央视：台风“沙德尔”带来持续强降雨 浙江温州：雨夜抢修故障线路 300余户恢复供电

央视：台风“沙德尔”带来持续强降雨 浙江温州：雨夜抢修故障线路 300余户恢复供电

央视 2026-09-04 10:53:53

来　源：央视

原标题： 台风“沙德尔”带来持续强降雨 浙江温州：雨夜抢修故障线路 300余户恢复供电

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11