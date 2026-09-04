央视：台风“沙德尔”带来持续强降雨 浙江温州：雨夜抢修故障线路 300余户恢复供电
央视 2026-09-04 10:53:53
来 源：央视
原标题： 台风“沙德尔”带来持续强降雨 浙江温州：雨夜抢修故障线路 300余户恢复供电
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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