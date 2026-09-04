新华网 2026-09-04 11:15:33

“沙德尔”行进过程中出现多次拐弯，它的路径为何如此独特？历史上三次登陆我国的台风还有哪些？“沙德尔”带来的风雨影响有多大？就上述问题记者采访了气象专家。

中央气象台消息，台风“沙德尔”9月3日6时30分前后在福建省漳州市漳浦古雷沿海第三次登陆，登陆时中心附近最大风力9级。“沙德尔”行进过程中出现多次拐弯，它的路径为何如此独特？历史上三次登陆我国的台风还有哪些？“沙德尔”带来的风雨影响有多大？就上述问题记者采访了气象专家。

9月3日，福州市闽侯县一处积水道路（无人机照片）。新华社发（肖和勇 摄）

台风虽然是一个庞大的旋转性低压系统，但它并没有自带“方向盘”，移动走向很大程度上取决于周围的大气环流环境。福建省海峡气象科学研究所副所长、高级工程师陈思介绍，台风通常会受到副热带高压外围引导气流的影响，沿着高压边缘移动。除此之外，季风环流、冷空气以及热带天气系统也可能参与其中。当多个天气系统相互作用时，台风的移动路径就会变得复杂多变。

“沙德尔”路径曲折，与它所处的大气环流环境关系密切。福建省气象局首席预报员黄美金说，“沙德尔”几次转向背后均有推手：在登陆浙江后，受大陆高压引导，路径逐渐南调；深入内陆后，在冷空气的加持下转为偏南行；而进入南海后，受热带辐合带、西南季风和季风环流内的低压系统互旋共同作用下，又转向东北偏东行；最后，登陆福建省漳州市漳浦古雷沿海后西行，是因为引导气流转为偏东风的同时，还与冷空气、台风“科罗旺”等天气系统相互作用。

气象专家告诉记者，一般而言，台风登陆后会因失去温暖海洋的能量供应，叠加陆地摩擦和地形阻挡，强度会逐渐减弱。但如果其残余涡旋重新回到海洋，摩擦作用减小，又获得海洋提供的能量，就具备重新发展的条件，“沙德尔”就属于这种情况。“台风之所以出现多次登陆，通常与其移动路径、海陆分布以及大气和海洋环境变化密切相关。”福建省气候中心高级工程师唐振飞说。

在一次生命史中三次及以上登陆我国的台风，并不罕见。比如今年的第19号台风“紫檀”就多次登陆海南和广东；还有，2022年的台风“梅花”先后登陆浙江舟山普陀、上海奉贤、山东青岛崂山和辽宁大连金普，驰骋了大半个中国；2023年的台风“三巴”先后登陆海南东方、广东遂溪和海南临高。

尽管“沙德尔”登陆时中心附近最大风力仅有9级，但影响不容小觑。过去一周，受台风“沙德尔”和季风辐合带共同影响，福建沿海多地普降暴雨，数十条河流发生超警、超保洪水。据气象部门统计，9月2日6时至3日6时，福建共有20个县122个乡镇的累计雨量超过100毫米，其中7个县28个乡镇的累计雨量超过250毫米。

“强度不强的台风，仍有可能因结构不对称、移动缓慢，或是与季风水汽相互作用，在其雨带一侧，或是深入内陆之后，引发极端强降雨。”黄美金说，面对台风天气，除了关注台风路径图上的“一拐一弯”，更重要的是及时关注气象部门发布的最新预报预警信息，根据台风影响变化做好防范，将灾害风险降到最低。

来 源：新华网

原标题： “沙德尔”路径为何如此奇特？登陆等级不高不等于影响小

记者 张华迎

本文转自：温州新闻网 66wz.com