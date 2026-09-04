美媒：特朗普曾建议陆军部长留任至中期选举
美国媒体2日报道，美国总统特朗普曾建议日前辞职的陆军部长丹尼尔·德里斯科尔至少留任到今年11月国会中期选举结束，但暂不清楚特朗普为何提出这一建议。
美国《华盛顿邮报》援引知情人士的说法报道，德里斯科尔上周在白宫告诉特朗普他决定辞职，特朗普建议他至少可以留任到中期选举。德里斯科尔当时还向特朗普表达担忧，称国防部长赫格塞思正在削弱陆军。
德里斯科尔于8月31日向白宫提交辞呈，没有说明原因。白宫说，他的任期9月3日结束。
按《华盛顿邮报》的说法，德里斯科尔与赫格塞思一再发生分歧，赫格塞思解雇了几名陆军将领，阻挡一些高级军官晋升，还阻碍德里斯科尔主张实施的部分陆军现代化升级计划。
这是2020年2月19日从空中拍摄的美国国防部所在地五角大楼。新华社记者刘杰摄
五角大楼发言人肖恩·帕内尔2日拒绝就赫格塞思是否有意让德里斯科尔离职的问题置评。帕内尔还称，任何关于赫格塞思阻碍陆军现代化的说法都是“彻头彻尾的谣言”，关于国防部内部混乱的说法也“毫无根据”。
德里斯科尔一度被视为赫格塞思的潜在接班人。他与美国副总统万斯都曾参加美国发起的伊拉克战争，两人离开军队后就读耶鲁大学法学院时相识。据两名知情人士透露，如果万斯决定在2028年竞选总统，德里斯科尔希望参与他的竞选活动。万斯的发言人拒绝回应这一说法。
伊朗战事延宕逾半年，美军眼下迫切需要补充防空武器，并加紧训练人员和提升装备，以适应攻击型无人机在战场上广泛使用的现状。两名知情人士说，在这两项工作中，德里斯科尔都是关键人物。
来 源：新华网
记者 郭倩
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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