新华网 2026-09-04 11:17:40

九一八事变爆发后第二天发布的《日本军司令官布告》、美化侵华战争的《南京陷落记念画报》、记录日军残害中国军民的照片……走进位于山东省济南市平阴县的山东乡忆民俗文化博物馆侵华日军罪证展厅，3000多件文献和史料控诉着日本侵华战争的累累罪行。

九一八事变爆发后第二天发布的《日本军司令官布告》、美化侵华战争的《南京陷落记念画报》、记录日军残害中国军民的照片……走进位于山东省济南市平阴县的山东乡忆民俗文化博物馆侵华日军罪证展厅，3000多件文献和史料控诉着日本侵华战争的累累罪行。

山东乡忆民俗文化博物馆保存的日军侵华照片。新华社记者 王志 摄

“这是1931年9月19日，日本关东军侵占沈阳后发布的一张《日本军司令官布告》，落款人为‘大日本关东军司令官本庄繁’，上面记载了日本歪曲侵占沈阳的种种借口，并盖有红色印章。”中国文物学会民族民俗文物专业委员会副主任委员、山东乡忆民俗文化博物馆馆长韩光友向记者展示了他最珍视的这张布告。

今年65岁的韩光友，从20多岁起就开始收藏各类民俗器物。他的这座民间博物馆建筑面积1.6万平方米，馆藏上百个门类的30多万件（套）藏品。

在走南闯北期间，韩光友走访各地旧物市场和村庄，发现了一些散落民间的侵华日军资料。“这些侵华日军罪证应该好好保存起来。”打定主意后，他将这些文件和史料陆续搜集起来，已持续40多年。

记者在展厅里看到，上千封侵华日军军事邮便明信片和信件、数十本日军士兵日记、数百张日军侵华照片、数十张日军作战地图等，摆满了一张张桌子，很多纸张早已发黄。其中，侵华日军步兵第二百三十八联队“战死兵赏赐物件送付先名簿”上，详细记录着日军战死士兵的氏名、本籍、官等级等信息。

博物馆还保存有《南京陷落记念画报》《支那事变写真帖》《大东亚战争海军作战写真记录》等大量日文战史资料。“这些都是日本侵华时期的出版物，上面刊登了多张日军杀害中国军民的照片，这些罪证充分证明日本帝国主义在中国犯下的罪孽深重。”韩光友说。

几年前，曾有日本人来到韩光友的博物馆，想花大价钱购买他收藏的《日本军司令官布告》，但被他严词拒绝。“保存这些罪证不是为了个人名利，而是为了民族气节。这些铁证如山的历史资料，是最好的教科书。”韩光友说。

山东乡忆民俗文化博物馆保存的侵华日军士兵日记。新华社记者 王志 摄

山东师范大学抗日战争研究中心主任刘志鹏教授说，韩光友搜集的日本侵华期间日文报刊、书信、作战地图等含有大量战争信息，不仅是研究日本侵华史和中国抗战史的重要文献，也是对青少年进行爱国主义教育的重要载体。

除各种文献资料外，博物馆里还有日本军刀、头盔、防毒面具等不少实物。近年来，韩光友将搜集的部分日本侵华文献和史料在高校、红色文化馆等地进行展览，给前来参观的在校大学生、中小学生上了一堂堂生动的爱国主义教育课。

如今，这座博物馆不仅是中国传媒大学、山东师范大学、山东工艺美术学院、聊城大学等多所高校的教学实践基地，还成为当地重要的爱国主义教育基地，每年接待参观者2万多人次。

目前，韩光友正在与多所高校合作，对这些资料进行挖掘、整理和研究。“这些血淋淋的证据教育广大青少年铭记历史警示，激励他们奋发有为建设强大祖国。”韩光友说，“只要我还走得动，我就会一直搜集下去，揭露更多日军侵华罪行。”

来 源：新华网

原标题： 铭记历史警示，3000多件侵华日军罪证背后的故事

记者 王志

本文转自：温州新闻网 66wz.com