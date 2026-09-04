吉隆3公里救援通道7昼夜才抢通，难在哪儿

新华网 2026-09-04 11:19:09

经过7昼夜持续抢修，9月2日上午，通向吉隆口岸核心区域的救援通道基本抢通。连日来，各方累计投入抢修人员1333人次、专业设备658台次，24小时轮换作战，分段攻坚堵点、逐点消除险情，啃下一个又一个硬骨头。

8月26日上午，尼泊尔一侧突发泥石流灾害。泥石流裹挟碎石、泥沙等冲毁G216线通往吉隆口岸的3公里国道，严重阻碍救援人员、大型机械进入受灾核心区域开展救援。

短短3公里的救援通道，为何耗时7昼夜才抢通？新华社“新华视点”记者展开了采访。

——灾害重：破坏力巨大，救援道路损毁严重。

这次灾害不只是一股泥水，而是一条放大的灾害链。中国科学院成都山地灾害与环境研究所研究员苏鹏程介绍，8月26日上午，尼泊尔境内蓝塘里壤峰北坡一条冰川在海拔约5200米处断裂发生冰岩崩，高位快速坠落至4000米左右，冲刷山体形成巨型泥石流。

泥石流沿普热普强藏布、东林藏布高速冲击约22公里后，直达海拔1800米左右的我吉隆口岸，导致这一区域约0.7平方公里、27处建筑及相应附属设施被夷为平地。

“这次青藏高原及周边地区冰冻圈灾害呈现全新显著特征。”苏鹏程说，“灾害是气候变暖长期作用下冰川失稳所致，灾害暴发突然、洪峰流量大、运行速度快、破坏性强、影响范围广。”

中国科学院山地自然灾害与工程安全重点实验室副主任欧阳朝军介绍，灾害启动的冰岩崩规模大、位置高，初始的动能非常大，冰岩崩在快速下滑过程中转变为流动性极强的泥石流，在运动过程中不断侵蚀沿程的松散物质，并保持非常大的速度和深度，冲击力非常大。

记者在道路抢修现场看到，泥石流冲刷导致原来的路基大面积损毁，最后一公里内的拐角处路基被掏空、路面垮塌，厚积淤泥造成施工平台缺乏稳定。

“每一段路面情况都不一样。”中国安能三局指挥长周刚介绍，部分抢修路段可利用原有路基，但绝大部分路面已被严重冲毁，有的被河水淹没。

——地形险：高山深切峡谷，机械作业面极度受限。

专家介绍，吉隆口岸位于吉隆沟深切喜马拉雅山脉主山脊的峡谷区，落差大，河谷狭窄。

从吉隆镇到吉隆口岸，海拔一路降低，G216线在距口岸数公里时紧贴河谷穿行，两侧山体陡峻，道路紧邻河道。

灾情发生后，西藏自治区交通运输厅及时启动交通运输行业一级应急响应，迅速组织力量对G216线受灾路段开展抢险保通作业。

8月26日，公安、消防等部门先头部队10余人通过3辆大型机械，仅向前推进约600米。

周刚告诉记者，现场施工面极度狭窄，大型机械无法多点、梯次、连续作业，装备调度和回转避让空间不足，“抢修最难的时候，两个小时只向前推进了不到5米”。

“这是我们经历过的最难的救援和抢险。”拉萨消防救援机动支队的一名救援人员说。

记者看到，公路临近口岸的大弧度弯道，路面狭窄，工程机械无法并排展开，只能一台接一台作业。挖掘机转身困难，机械臂最多只能转动180度，石块要靠设备接力转运。

8月29日，应急管理部调派中国安能持续对G216线损毁路段开展抢通作业。新华社记者 旦增尼玛曲珠 摄

受访专家表示，峡谷谷底空间有限，重型设备运到现场也难以多点铺开，只能线性推进。道路抢通、人员搜救、清淤排险相互牵制，单纯增加机械数量不能提升救援速度。

从距口岸1.1公里处到救援通道基本抢通，用时40多个小时。

——天气差：降雨连绵不绝，次生灾害随时可能发生。

灾害发生后，吉隆县连日降雨。

“天气多变，一会儿大太阳，一会儿下暴雨。”中国安能救援人员表示，降雨和大雾天气让能见度降低，路面泥泞湿滑、积水严重，让原本就充满挑战的道路抢险作业更加困难。

吉隆口岸上游因冰岩崩形成堰塞湖，对下游救援造成威胁。8月28日傍晚，救援指挥部根据专家和现场监测发布预警，堰塞湖渗水速度加快，存在溃决风险，通知现场所有救援人员和记者紧急撤离。

为防范风险，抢险队伍加密布设人工瞭望安全员，每隔10米设置值守岗位、实行轮班警戒，一旦发现落石险情立即连续吹哨提醒人员撤离。中国安能还利用边坡雷达、地质雷达以及激光视频AI监测仪，对道路抢修现场风险进行动态监测，实时掌握落石等险情。

周刚说：“最近一段时间，间歇性强降雨比较多，导致山体土壤含水量高度饱和，小型泥石流、滚石及边坡溜塌现象比较多。”记者看到，峡谷上方落石顺坡翻滚而下，砸向路边车辆。

这是9月1日夜间拍摄的道路抢修现场。（中国安能供图）

中国安能三局吉隆抢险指挥控制组组长钟汶均介绍，降雨对夜间施工影响较大，人员作业状态、施工效率都会受到很大影响。

——水流急：激流冲刷峡谷，抛填物料转眼被冲走。

施工区域紧邻吉隆藏布，河水混着泥沙快速流过。

中国安能三局总指挥李鸿均介绍，受此次泥石流灾害影响，河道壅塞后抬高了河床，壅塞体覆盖了路基。钟汶均说：“原有路基被水流冲刷得非常厉害，水流对填筑体的冲刷破坏也很严重。”

“整个抢险路段需要涉水或过水施工的路段至少占到80%，河流最大流速可以达到每秒6至7米。”周刚说，“抛填大型物料强度非常高，超过以往类似抢险作业，但物料很难留在预定位置，利用率不到三分之一。”

记者在抢修现场看到，在弯道上方有两处高落差瀑布，水流不断“砸”向作业面。抢险队伍只能先用大石块打底，再铺小石子，尽量减少物料损耗。由于水流冲刷，路基土体稳定性较差，需要反复加固、分层夯实，这极大增加了施工工程量与作业难度。

现场救援人员介绍，在水流最急处，救援人员采取“机械涉水强突、由点及面、逐段延展”的方式，在水面上一点点“垒”出新的通道。

“现场淤泥埋深非常大，最深达到七八米，对重型机械设备施工影响很大。”钟汶均介绍，为此，现场采取块石挤淤、铺设钢板等多种方式，使用湿地挖掘机、湿地推土机、遥控无人挖掘机等设备开展作业。

攻坚克难，勇毅前行。

这是9月2日拍摄的吉隆泥石流灾害核心区搜救现场。新华社记者 丁增尼达 摄

目前，救援人员、物资和搜救装备已通过陆路通道进入核心区域开展深度搜寻。

来 源：新华网

原标题： 吉隆3公里救援通道7昼夜才抢通，难在哪儿

本文转自：温州新闻网 66wz.com