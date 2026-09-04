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清淤上岸未歇，社区书记紧急救助受伤老人

学习强国温州学习平台 2026-09-04 11:35:11
刚完成清淤工作上岸，林呈锡便遇到一名因交通事故受伤的老人。面对突发情况，他顾不上休整，立刻上前处置，第一时间联系救助，妥善安置受伤老人。

　　受持续降雨影响，龙港市九龙河社区河道淤积，社区书记林呈锡多次下水开展河道清淤作业，全力疏通河道，消除隐患。刚完成清淤工作上岸，林呈锡便遇到一名因交通事故受伤的老人。面对突发情况，他顾不上休整，立刻上前处置，第一时间联系救助，妥善安置受伤老人。

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原标题： 清淤上岸未歇，社区书记紧急救助受伤老人

作者：陈伟 杨绍昭

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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