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中国新闻网：暴雨突袭 温州高速抢险人员逆行而上

中国新闻网 2026-09-04 12:05:23

温州地区因持续降雨导致道路积水，温州高速抢险人员逆行而上，帮助受困民众及车辆，守护风雨中的每一份平安。

来　源：中国新闻网

原标题： 暴雨突袭 温州高速抢险人员逆行而上

记者 许昭琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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