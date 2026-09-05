温州日报 2026-09-05 06:03:26

1日至2日，温州遭遇极端强降雨，雨量之大、强度之强、影响点位之多，历史罕见。风雨之中，我们看到了温州城的一种力量。

温州网讯 进入9月，温州城历经一场场暴雨考验。

汛情刚退，昨天，苍南沿浦镇岭尾村党支部书记潘建波，就带着村两委干部走进巷道清淤，及时除险。

前一天凌晨，乐清水务抢修车队驶上高速，紧急支援苍南；绍兴、金华的排涝队伍也星夜兼程，与温州本地消防机动队伍同步作业。

——这是暴雨过后的温州，市内跨县联动支援，市外兄弟城市驰援，四面八方的力量汇聚而来，拧成一股坚韧不息的合力。

1日至2日，温州遭遇极端强降雨，雨量之大、强度之强、影响点位之多，历史罕见。

风雨之中，我们看到了温州城的一种力量。

市委市政府主要领导通宵坐镇指挥部，连续部署、密集研判、科学调度；各地各部门条抓块统，党员干部越战越勇，展现了极强的执行力、担当力和战斗力。

这抹“人民至上、生命至上”的鲜亮底色，延续到灾后恢复的现场——

城市里，温州公用“排水橙”迅速集结，出动抢险队伍541支次、2229人次，完成111处积水点应急处置，并紧急驰援瑞安、苍南、平阳等地。

道路上，温州交通部门组织抢修队伍加紧处理部分省道、县道、乡村道路，全线清障除险，打通群众出行、物资运输通道。

村庄里，10余辆排水设备驶进平阳万全镇，在多个路段同步开展抽水排涝。“我们对全镇道路全覆盖巡查，一小时内处置完毕，确保大家出行安全。”现场工作人员说。

连日的特大暴雨，让苍南受灾严重。干群联手，让全县跑出了灾后恢复“加速度”——

“大家搭把手，把树干挪开！”面对树木倒伏导致弱电线路被压断的情况，沿浦镇龙澳村村委会干部带着群众自发抢险，现场有人清理倒树，有人规整线缆，很快便恢复了道路畅通。

灵溪镇累计出动人员1000余人次，对惠达路、东方景园周边、学士路等主干道及重点公共区域，铺开拉网式清理，全力抢抓灾后恢复“黄金期”。

城南共富委各村社迅速响应，组织两委干部、党员志愿者与各方力量，集中开展路面淤泥清理、堆积杂物搬运转移、生活垃圾清运，环境面貌已明显改善。

积水退去，防疫消杀也紧随其后。走进瑞安塘下镇、陶山镇等积水洼地，防疫队员指导开展环境整治和标准化消杀，并发放10公斤消毒片、5000余份防疫科普资料。“近期要重点关注发热、腹泻等高发症状。”瑞安疾控中心工作人员来到基层卫生院，指导疫情监测工作。

“扫干净就没事，可以营业了。”苍南灵溪镇一家服装店老板赵振清的话，映射灾后恢复的深意：不只是把水排干、把路抢通、把房子修好，更是要把信心立起来、把生产生活拉回正轨。

历经风雨，温州城磨练出一种众志成城的力量。这是闻令而动、攻坚克难的执行力，是守望相助、同舟共济的凝聚力，是团结协作、共克时艰的向心力。

风雨淬炼，精神致远。这股在防汛防台中磨砺出来的顽强战斗力，也将继续转向经济社会发展的考场，成为推动温州高质量发展的新动力。

记者手记

化风雨考验为发展动力

一场风雨就是一面镜子，照出一座城市应急响应的水平，也照见了温州人的韧性和干部的担当。各地在防汛防台一线历练出来的，不仅是应对极端天气的应急能力，更是一种“闻令而动、科学调度、协同作战、闭环管理”的硬核作风。

风雨过后，考验仍在。这份精神财富与作战实践，不应只停留在汛期，而应成为今后面对发展瓶颈时“敢啃硬骨头、善打攻坚战”的利器，在项目建设、产业转型、民生改善、基层治理等战场上持续攻坚、久久为功，真正把“打一仗、进一步”的经验总结好、固化好，使其成为推动城市发展的强大引擎。

来 源：温州日报

原标题： 历经暴雨，温州城全力以“复” 风雨中守护的力量

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com