温州日报 2026-09-05 07:11:42

9月1日至2日，我市遭遇大范围持续性强降雨，中南部出现特大暴雨，多项雨量指标打破历史纪录，120个乡镇风雨综合致灾强度评估为“特重”。

温州网讯 温州“9·1”特大暴雨气象灾害影响评估昨天出炉。9月1日至2日，我市遭遇大范围持续性强降雨，中南部出现特大暴雨，多项雨量指标打破历史纪录，120个乡镇风雨综合致灾强度评估为“特重”。

此次暴雨来势之猛、雨量之大，为温州有气象记录以来罕见。9月1日8时至3日8时，全市面雨量达267.2毫米，瑞安高达407.7毫米、苍南395.2毫米。苍南单日面雨量达320毫米，打破2006年超强台风“桑美”创下的315毫米历史极值；单站雨量最大的灵溪三美站达643.3毫米，全市425个气象站日降雨量突破历史极值。

罕见雨情背后，是多重天气系统叠加。台风“沙德尔”残余涡旋9月1日凌晨在南海再度增强，持续输送水汽；同日生成的第24号台风“科罗旺”与之“双台共舞”；北方冷空气南下与台风倒槽在浙南交汇，偏东暖湿气流受南雁荡山阻挡抬升，降雨云团如同一列列“雨量列车”反复驶过同一区域。

灾情叠加更令人忧心。不足50天内，温州接连遭遇“巴威”“白海豚”“沙德尔”三个12级及以上台风正面登陆，为浙江有气象记录以来首次；8月全市面雨量已达常年同期2倍。土壤高度饱和之下，暴雨落区又与前期台风降雨重叠，次生灾害风险成倍放大。苍南、平阳、瑞安、文成、泰顺等地受灾集中，鳌江、飞云江均发生今年第1号编号洪水，10多座大中型水库、160多座小型水库超汛限水位。

面对严峻形势，全市共发布暴雨预警信号63次（红色11次、橙色18次），启动预警信息“两直一白”12次，直达家庭和个人66.89万人次，电话叫应基层责任人3783人次，应急广播覆盖1312万人次。气象部门联合资规、水利、交通等部门发布风险预警8期、专业服务52期，为防灾提供重要技术支持。

来 源：温州日报

原标题： 温州“9·1”特大暴雨多项雨量破纪录 全市120个乡镇致灾强度评估为“特重”

记者 徐龙飞

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