市政府专题研究2026民营经济创新发展大会筹备工作：拉高标杆 务求实效
温州网讯 昨天，市政府召开会议专题研究2026民营经济创新发展大会筹备工作。市委副书记、市长张文杰在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，全面落实省委省政府部署要求，拉高标杆、务求实效，高质量办好2026民营经济创新发展大会，推动形成更多开创性、标志性、引领性成果，进一步打响“民营经济看温州”的城市品牌。
2026民营经济创新发展大会由全国工商联与浙江省人民政府共同主办，将于2026年9月8日—9日在温州召开。大会以“创新聚势·赋能未来”为主题，推出“1+3+1+1”系列活动，即1场主旨大会、3个平行专题活动、1次参观考察、1场成果展示。
张文杰指出，当前，大会筹备工作已进入攻坚冲刺阶段。要优化办会流程，聚焦关键环节再打磨、再提升，确保会议办出特色、办出精彩。要美化城市环境，以点带线、以线拓面推动市容市貌整治提升，力争以最好面貌迎接八方来客。要细化服务保障，统筹做好会务组织、活动安保等工作，确保各环节高效衔接、有序推进。要谋实成果落地，谋划推动项目合作、做好人才招引、打造制度成果，切实把办会成果转化为发展实效。要强化氛围营造，精心组织宣传，丰富载体渠道，放大传播效应，立体展现温州的综合实力、发展活力和城市魅力。
市委常委、统战部部长汪驰主持。
来 源：温州日报
记者 缪眎眎
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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