温州日报 2026-09-05 07:08:06

爱知·名古屋亚运会将于9月19日至10月4日在日本举行。在上届杭州亚运会上，13位温州选手共夺得18金5银2铜，创参赛亚运会历史最好成绩。

温州网讯 昨天上午，爱知·名古屋亚运会中国体育代表团成立动员大会在北京举行。中国体育代表团运动员共815人，其中包括潘展乐、徐嘉余、柳雅欣、张玉宁等12名温籍健儿。

12名温籍健儿6男6女，涵盖7个参赛大项。其中，游泳4人参赛，分别是潘展乐、徐嘉余、柳雅欣、范亚琦；帆船帆板3人，分别是温在鼎、董文局、肖海伦；张玉宁（足球）、戴倩倩（田径）、李巧巧（空手道）、刘妙婷（艺术体操）、林高汇（柔道）也将亮相亚运赛场。

巴黎奥运会冠军潘展乐在名古屋亚运会的赛场，将只挑战一个单项——男子100米自由泳，其余三项均为接力。100米自由泳是他最有把握的项目，而在接力项目上，他是不可或缺的核心。

已经31岁的徐嘉余将第四次征战亚运会，他至今仍保持着一个纪录——三届亚运会共斩获11枚金牌，为中国运动员之最。本届，他报名50米仰泳、100米仰泳、200米仰泳、男子4×100米混合泳接力四个项目，金牌数有望再创新高。

“三朝元老”柳雅欣，将参加女子200米自由泳和女子4×200米自由泳接力两个项目。在常规“游泳三人组”外，年仅15岁的小将范亚琦值得关注。这位来自乐清的小姑娘近年来进步神速，从全国青年赛三金王，到泛太平洋锦标赛，再到入选亚运阵容，实现三级跳。她将初登亚运赛场，亮相女子4×200米自由泳接力比赛。

温州市水上运动中心输送了三名亚运健儿，温在鼎参加帆船男子49er级比赛，董文局和肖海伦携手亮相混合470级项目。温在鼎和董文局都是上届亚运会冠军，肖海伦是第一次参赛。

亚运会男足限制参赛年龄为23岁以下，但每队可以有三名超龄球员加盟。在最终公布的中国队23人名单中，苍南名将张玉宁携手吴曦、朱辰杰以超龄球员身份入选。本届亚运会上，中国队与阿联酋队、伊朗队和朝鲜队同组。

苍南姑娘李巧巧将参加空手道组手68公斤以上级比赛，她是杭州亚运会空手道组手-68公斤级金牌获得者。此外，戴倩倩、刘妙婷、林高汇都是第一次参加亚运会。

爱知·名古屋亚运会将于9月19日至10月4日在日本举行。在上届杭州亚运会上，13位温州选手共夺得18金5银2铜，创参赛亚运会历史最好成绩。

来 源：温州日报

原标题： 爱知·名古屋亚运会中国体育代表团成立 潘展乐徐嘉余等12名温籍健儿参赛

记者 马真正

本文转自：温州新闻网 66wz.com